Horoscopul lui Dom’  Profesor,  7 octombrie 2025. Cehia, după alegeri. La capătul Astrologiei

7 octombrie

Pe 7 octombrie s-au născut Heinrich Himmler, Niels Bohr, Ulrike Meinhof, Vladimir Vladimirovici Putin, Diana Lupescu, Luminiţa Anghel, Iosif Petschowski, Alexandru Jebeleanu, Eusebiu Camilar.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Serghie, Vah, Iulian, Chesarie şi Polihronie.

Nimic în „Kalendar”.

Guillaume Nargue raportează, din Praga:

Consultări post-electorale: Liderii SPD și ai Șoferilor au fost primiți la Castelul din Praga

Consultările post-electorale dintre Președintele Republicii și liderii celor opt partide care vor intra în noua Cameră a Deputaților, consultări care au început duminică, au continuat luni la Castelul Praga. Dimineața, Petr Pavel l-a primit mai întâi pe liderul Piraților, Zdeněk Hřib, care a obținut al patrulea cel mai mare scor (8,97%), după mișcarea populistă ANO, coaliția de centru-dreapta Spolu („Împreună” - care îi reunește pe conservatorii din ODS și TOP 09 și pe creștin-democrați) și partidul liberal STAN.

După interviu, Zdeněk Hřib a declarat că Pirații, care vor avea optsprezece parlamentari (dintre care cincisprezece femei), intenționează să fie „o opoziție fermă și constructivă” în camera inferioară.

De asemenea, așteptate cu nerăbdare au fost consultările cu liderii partidului de extremă dreapta SPD, Tomio Okamura, și cu cei ai partidului conservator „Motoristé” („Partidul Șoferilor”), Petr Macinka, de asemenea foarte apropiat de extrema dreaptă, două partide care, alături de ANO, ar putea participa la formarea următorului guvern.

SPD (extrema dreaptă) intenționează să fie o parte integrantă a noului guvern

Partidul Libertate și Democrație Directă (SPD) intenționează să participe la următorul guvern alăturându-se acestuia și poartă negocieri pentru formarea unei coaliții cu mișcarea ANO. Acest lucru a fost anunțat luni de liderul său, Tomio Okamura, după discuțiile cu președintele Petr Pavel.

Partidul de extremă dreapta, al cărui lider a declarat că este pregătit să „își asume responsabilități guvernamentale”, nu ia, așadar, în considerare, deocamdată, susținerea unui cabinet minoritar format exclusiv din miniștri ANO.

Okamura a adăugat că SPD dorește să conducă „cel puțin unul, sau chiar două, sau trei ministere”, fără a specifica ce domenii de expertiză îl interesează în mod specific.

După ce i-a primit pe liderii tuturor partidelor care vor fi reprezentate în Camera Deputaților, Președintele Republicii s-a adresat luni presei. Petr Pavel a profitat de ocazie pentru a declara că, în opinia sa, dacă Republica Cehă ar reduce sau chiar ar înceta sprijinul acordat Ucrainei în cadrul inițiativei privind munițiile, o astfel de decizie ar dăuna în primul rând propriilor interese.

Totodată, șeful statului a indicat că nu are nicio îndoială cu privire la interesul lui Andrej Babiš de a obține mai multe informații despre această platformă de finanțare a livrărilor de muniții către Ucraina, înființată de guvernul ceh. Liderul mișcării ANO a pus sub semnul întrebării această inițiativă de mai multe ori în timpul campaniei electorale.

Petr Pavel a explicat că a considerat această inițiativă importantă pentru Republica Cehă din mai multe puncte de vedere: „În primul rând, este vorba despre credibilitatea noastră față de Ucraina, care depinde cu adevărat de aceste livrări de muniție furnizate în cadrul inițiativei cehe.”

Vedeți, vedeți domniile voastre diferența dintre România și Cehia este foarte mare. În Cehia democrația chiar funcționează. Nimeni nu anulează alegerile pentru că ”legionarii” pot să facă parte din guvern… Și ar mai fi multe de spus, dar aici este o rubrică de astrologie. Să revenim la astrologie.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi am avut ceva timp ca să vă citesc o parte din epistole. Unora dintre domniile voastre le-am şi răspuns.

Sunt mulţumit. Există în domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, mult bun simţ, dorinţa de a şti, patriotism şi ceva pe care l-aş numi simţul înţelepciunii. Bănuiţi ceva, aţi citit undeva, ceva, cumva, aţi auzit. Vi s-a şoptit, umblă zvonul. Sau pur şi simplu aşa simţiţi! Totul pare confuz şi misterios, dar poartă promisiunea unui lucru important.

Un tânăr din republică, mă întreabă care este legătura dintre astrologie şi a patra dimensiune. A citit el undeva, dar nu-şi mai aminteşte... dar este important! Interesant este că apropierea dintre astrologie şi a patra dimensiune se mai găseşte în alte trei corespondenţe!

„N-am acum nici dispoziţia necesară, nici mintea destul de limpede pentru a vă ţine un curs de geometrie neeuclidiană, dar sunt convins că există un spaţiu diferit de al nostru; un spaţiu în care visele, de pildă, ne fac să-l discernem şi care reprezintă, într-un plan unic, trecutul, prezentul şi poate viitorul, însăşi lumea atomilor şi a electronilor, cu aştri rotitori, cu spaţii relative şi imense, cu vieţi vertiginoase şi misterioase... Şi gândindu-mă acum, am să vă amintesc că, în astrologie, numele de fiinţe şi de lucruri joacă un rol foarte important.

Or, astrologia este o ştiinţă a celei de-a patra dimensiuni, şi savanţii ca Nordmann şi Lewis încep să-şi dea seama că această înţelepciune milenară, ştiinţa modernă şi cea foarte nouă a hiperspaţiului sunt surori trigemene...” Citatul provine din „Psaltirea din Mainz” o nuvelă publicată de Jean Ray, în anul 1929, în „La Revue Belge”. În româneşte a apărut în BPT 863, „Odiseea marţiană. Maeştrii anticipaţiei clasice” anul 1975, pagina 223, 224.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi mă aflu deja aproape de capătul a ceea ce pot să vă relatez, fără să calc jurăminte şi să vă pun în pericol prin cunoaştere nepermisă. Că după cum spune înţeleptul, totul este posibil, dar nu totul este permis!

Cum să vă spun, astrologia are a patra dimensiune: timpul! Normal, elementar, o să spuneţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Doar v-am spus de nenumărate ori că astrologia se ocupă cu studiul timpului. Astrologia a dat calendarul, luna, zilele săptămânii, orele zilei!

Este ceva, de fapt, mult mai mult! Să fac o comparaţie. Artele marţiale. Kung Fu. Scopul final nu este obţinerea unui bătăuş perfect. Nici pe departe! Se studiază muzica, filosofia, caligrafia, poezia. Scopul este obţinerea omului superior, a Maestrului Kung Fu, stăpân pe cele trei corpuri ale sale, disciplinat în forţă şi în minte şi perfect echilibrat.

La fel, astrologia este o Cale. Foarte grea şi lungă. Să ne amintim, că, la început, acum cinci mii de ani, astrologia a fost o religie. Foarte puternică, pentru că avea o bază naturală: mişcarea corpurilor cereşti. A dispărut ca religie pentru că popoarele care o adoptaseră, sumerienii şi akkadienii au dispărut și ele. Dar adevărul astrologiei a continuat la alte popoare: chaldeeni, egipteni, greci ca o filosofie, o ştiinţă socială statistică. Au adoptat astrologia pentru că era adevărată! Au ştiut, sau au simţit acest lucru!

Să ne mai amintim şi de celebrul Nostradamus. Spuneam altădată că a fost un om deosebit de inteligent. El ajunsese la capătul astrologiei. În Centuriile sale a imaginat cam tot ceea ce putea să se întâmple. Stătea şi se uita într-o cupă de argint, plină cu apă. Se concentra, imagina timpul, viitorul. Proştii lui de contemporani au spus că făcea vrăji, că era un clarvăzător. Nu, doctul doctor în medicină Michel de Notre Dame era un astrolog care naviga pe fluxul principal al timpului. Să vezi cu ochii minţii fragmente din timp, ce aventură – care pare imposibilă, dar permisă celor care ajung la capătul astrologiei.

Bun, lucrurile sunt mult mai complicate şi atât de departe de horoscopul pe care-l vedeţi la televizor, ca trestia de zahăr din Cuba faţă de Nebuloasa Andromeda. Dar, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, câţi credeţi că au înţeles de adevăratelea teoria relativităţii a lui Einstein? Cam aşa este şi cu astrologia în patru dimensiuni!

Este evident că nu trebuie să ştii electronică ca să te foloseşti de o tabletă, sau smart. La fel, nici nu trebuie să vă preocupe astrologia în patru dimensiuni, dar puteţi beneficia din plin de câteva dintre sfaturile mele. Iată-le, știind că mâine este o altă zi:

BERBEC O zi ceva mai liniştită. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii considerate delicate. Concentrează-te pe problemele urgente. Domeniul sentimental e bine aspectat. Dimineaţa e favorabilă pentru rezolvarea cu succes a problemelor de carieră şi/sau financiare. O problemă personală, mai veche, îşi poate găsi o rezolvare parţială, în a doua parte a zilei. Eşti gata să-ţi respecţi promisiunile făcute şi cauţi serios mijloace şi oameni ca să te poţi ţine de cuvânt. Păstrează prieteniile de afaceri strict convenţionale şi nu exagera cu confesiunile. Fii discret!

TAUR Dimineaţa este un timp bun pentru rezolvarea cu succes a problemelor de serviciu şi/sau financiare. O problemă personală, mai veche, îşi poate găsi azi o rezolvare parţială. Nu mai amâna! În activitate, la munca de zi de zi, eşti creativ şi inspirat în a găsi metode care să-ţi simplifice şi să-ţi uşureze viaţa profesională. Totuşi, trebuie să fii mai calm şi mai destins ca să poţi aborda problemele care îţi frânează activitatea profesională şi îţi influenţează negativ cariera.

GEMENI Conjunctura astrală dă semne ca să tragi concluzia că de azi lucrurile încep sa meargă spre bine, la serviciu, acasă, în relaţiile sociale. Încearcă să păstrezi direcţia aceasta benefică. Înainte să judeci aspru pe cineva din jurul tău, vezi ce motive a avut! Poate chiar tu ai determinat atitudinea respectivă. Lucrurile nu sunt deloc simple, nici nu sunt ceea ce par a fi! În hotărârea ta de astăzi în domeniul financiar se poate vedea experienţă şi maturitate. Ceea ce te bucură şi îţi face cinste!

RAC Nu prea ai bani şi eşti într-o situaţie tragico-comică. Puţin umor nu strică, când singura certitudine este lipsa certitudinii. Nu te poţi baza pe nimeni şi pe nimic, eşti pe cont propriu! Într-adevăr, nu te poţi baza pe nimeni şi pe nimic, eşti în spaţiu, în impoderabilitate! „Houston, avem o problemă!” Tu ai mai multe! Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales în latura mai frivola a vieţii, sigur, după orele de program.

LEU Este momentul să-ţi impui ideile anturajului, încet-încet, aproape insidios şi cu discreţie, pe furiş, cum numai o felină ştie să facă! Poate-i păcăleşti şi înţeleg de vorbă bună... Ţi-ai pierdut credinţa! Cea mai preţioasă pentru un Leu, în forţele proprii, în capacitatea ta de lider! Ai nevoie de o schimbare şi nu e vorba doar de unele idei, ci de ceva mai profund! Nu mai amâna! Eşti pregătit moral şi material pentru schimbările care se profilează şi, în sinea ta, eşti mândru şi mulţumit pentru că vremurile nu te iau pe nepregătite.

FECIOARĂ Caracterul tău întreprinzător şi mereu gata să ajute pe cei din jur îţi aduce aprecieri şi aliaţi. Ai nevoie de o schimbare şi nu e vorba doar de schimbarea ideilor, ci de ceva mai profund! Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii.

BALANŢĂ Meriţi mai mult, de la serviciu şi chiar de la familie. Ai sentimentul că ţi se minimalizează eforturile. Probabil aşa e, dar trebuie să-ţi aştepţi rândul ca să plăteşti cu aceiaşi monedă! Nu exagera problemele de sănătate şi nu lua aiurea medicamente neprescrise de medic. Pe seară trebuie să respecţi nişte reguli, nişte convenţii sociale, nu fă figură lungă, este spre binele tău şi imaginea ta bună.

SCORPION Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie în comunicare altfel vei avea mai mult de muncă. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor! Totuşi, astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba. Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii. Ştii că eşti valoros şi că lumea nu te apreciază, este suficient - toate geniile au fost neînţelese, nu?

SĂGETĂTOR Dimineaţa, puţin mai aglomerată. Poţi să finalizezi unele lucruri întârziate, în prima parte a zilei. Trebuie să te odihneşti mai mult, în a doua parte a zilei. Seara, poate stai acasă! Încerci să dai dovadă de diplomaţie. Adică să te serveşti, politicos şi calm, doar de cuvinte! Cu o conjunctură complexă şi dificilă trebuie să ai şi răbdare şi noroc ca să ai succes! Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu sau la şcoală, sau unde activezi. Răspiră profund şi trăieşte viaţa din plin, pentru că astăzi primeşti o veste bună, care te ajută să-ţi regăseşti calmul.

CAPRICORN Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti o veste bună care îţi dă curaj! Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa proprie. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii si sa nu ceri ajutor decat când este absolut necesar. Asa o sa eviti refuzurile şi deceptiile.

VĂRSĂTOR Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în nici un fel, azi. Dar verifică-le cu multă grijă! O zi interesantă în ceea ce priveşte domeniul relaţiilor umane. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare. Nu-ti pune nădejdia în ajutorul familiei sau al anturajului – trebuie să te descurci singur... asta pentru siguranţa proprie, cel mai important lucru pentru tine! Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia.

PEŞTI Ai de luat o decizie, mai complicată. Nu mai amâna şi nu mai căuta soluţii temporare. Politica struţului nu este eficientă, leneşul mai mult aleargă şi zgârcitul mai mult păgubeşte! Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Controleză anumite tendinţe extravagante, mai ales în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor gen „trec eu pe la tine”. Aminteşte-ţi că nu ai timp!