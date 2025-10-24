El Clasico, episodul 262. Cotele la pariuri pentru Real Madrid vs Barcelona

Duminică, 26 octombrie, de la ora 17:15, pe Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid și FC Barcelona se întâlnesc în cadrul etapei cu numărul 10 din LaLiga.

Va fi episodul El Clasico numărul 262, marcat de o istorie foarte echilibrată: Real Madrid are 106 victorii, iar FC Barcelona 104, în timp ce nu mai puțin de 51 de partide s-au încheiat la egalitate. Totuși, catalanii s-au impus în ultimele 4 întâlniri directe!

Conform website-ului de statistică sportivă transfermarkt.com, valoarea totală a celor două echipe depășește 2 miliarde de euro.

Real Madrid - 1.100.000.000 €

Barcelona - 946.500.000 €

Un astfel de meci expune o galerie impresionantă de vedete, fiecare având ocazia să-și demonstreze talentul și în același timp să creeze bucurie enormă în rândul suporterilor.

Dincolo de valorile individuale ale jucătorilor, ceea ce contează pe teren este modul în care se coordonează aceștia pentru a anula strategia adversarilor. Fotbalul este un joc de echipă, chiar dacă execuțiile personale geniale și respectiv erorile personale pot face diferența pe tabela de marcaj.

Cele două formații vin după victorii reușite atât în campionat, cât și în Liga Campionilor. Cine va reuși să continue seria perfectă și cine o va întrerupe?

În acest moment, Real Madrid se află pe prima poziție în clasamentul din LaLiga, cu 24 de puncte, după ce a câștigat în ultima etapă pe terenul lui Getafe, scor 1-0. Barcelona are cu doar două puncte mai puțin și se clasează pe poziția secundă în urma victoriei cu Girona, rezultat 2-1.

În cea mai importantă competiție europeană, Real Madrid a avut meci greu cu Juventus, dar s-a impus cu 1-0. Și Barcelona a câștigat în Champions League, mult mai clar (scor 6-1), dar cu un adversar mai puțin impunător, Olympiacos.

Pe platformele de pariuri online, Real Madrid este în pole-position. Gazdele au cota 2.08 pentru victorie, iar oaspeții 3.10. Scorul egal pare mai puțin probabil, cotat cu 3.60.

Iată și alte cote interesante la pariuri online:

1.37 pentru pariul Ambele Înscriu (GG), versus 2.90 pentru situația în care nu înscriu ambele echipe

1.38 pentru pariul Peste 2.5 goluri și chiar 3.10 pentru varianta Peste 4.5 goluri

1.85 pentru gol marcat de Kylian Mbappe și 4.50 pentru scenariul în care acesta reușește să deschidă scorul

Astfel de idei sunt menționate în contextul în care în ultimul meci direct, disputat pe 11 mai 2025 la Barcelona, s-au marcat nu mai puțin de 7 goluri! Scorul final a fost 4-3 pentru catalani, după ce madrilenii conduceau cu 2-0 în minutul 14. Un parior care ar fi mizat pe selecția 7+ goluri ar fi prins atunci o cotă impresionată, de 11.50.

În precedentele 9 din ultimele 10 partide directe s-au marcat peste 2.5 goluri, iar în ultimele 3 s-au consemnat chiar 5+ reușite / meci.

„Galacticii” au cam uitat gustul senzațional al unui succes în El Clasico, dar acum ar putea să își ia revanșa. Nu doar că au dovedit o formă ideală și conduc clasamentul în La Liga, dar adversarii lor se confruntă cu unele probleme.

Vedeta Robert Lewandowski va lipsi din cauza unei accidentări destul de grave. Mai mult decât atât, nici antrenorul catalanilor, Hansi Flick, nu va putea oferi indicații tactice de pe banca tehnică, fiind suspendat chiar pentru El Clasico.

Va profita Real Madrid de contextul perfect și va reuși un succes de orgoliu în fața propriilor suporteri? Cert este că nici FC Barcelona nu are motive să cedeze ușor și cu siguranță va face totul pentru cele 3 puncte. Pare astfel destul de sigur că se va consemna un nou spectacol total pe Santiago Bernabéu!

Cotele pot suferi modificări. Pariurile sportive cu mize reale sunt dedicate în exclusivitate persoanelor care au împlinit 18 ani. Fii responsabil!