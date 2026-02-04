FC Barcelona s-a calificat chinuit în semifinalele Cupei Regelui, după 2-1 cu Albacete

FC Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Regelui, după ce a învins-o pe Albacete cu scorul de 2-1, marți noapte, într-un meci disputat pe terenul gazdelor. Albacete a fost aproape de o nouă surpriză, după ce în faza precedentă a competiției a eliminat-o pe Real Madrid.

Catalanii și-au dublat avantajul în repriza secundă, în minutul 56, prin lovitura de cap a lui Ronald Araujo, venită în urma unui corner. FC Barcelona a avut ocazia să închidă meciul prin Robert Lewandowski și Ferran Torres, însă scorul a rămas deschis, iar Albacete a continuat să spere.

Jefte, introdus pe parcurs, a ratat o primă ocazie importantă, șutul său trecând puțin peste vinclu, iar ulterior a irosit și o lovitură de cap din careu, după ce a rămas nemarcat, având și un gol anulat. Javier Moreno a redus din diferență în minutul 87, cu o lovitură de cap din plonjon, reaprinzând speranțele pe stadionul Carlos Belmonte.

Ferran Torres a marcat imediat după golul gazdelor, din pasa lui Gerard Martín, și a redat pentru scurt timp avantajul Barcelonei, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR, pe motiv de ofsaid. La faza următoare, Albacete a fost aproape de egalare, Francisco Gamez Lopez lobându-l pe portarul Joan Garcia, dar Gerard Martín a respins mingea de pe linia porții cu capul.

Meciul din sferturile de finală ale Cupei Regelui s-a încheiat astfel cu calificarea FC Barcelona, deținătoarea trofeului, prima semifinalistă a competiției, catalanii rămânând neînvinși în cupă de la venirea lui Hansi Flick pe banca tehnică. Albacete încheie parcursul după eliminările reușite în fața Celtăi Vigo și a lui Real Madrid, echipa antrenată de Alberto Gonzalez fiind aproape de o nouă surpriză, după o prestație solidă contra liderului și campioanei Spaniei.