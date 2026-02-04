FC Barcelona s-a calificat chinuit în semifinalele Cupei Regelui, după 2-1 cu Albacete
- Andreea Răzmeriță
- 4 februarie 2026, 08:15
FC Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Regelui, după ce a învins-o pe Albacete cu scorul de 2-1, marți noapte, într-un meci disputat pe terenul gazdelor. Albacete a fost aproape de o nouă surpriză, după ce în faza precedentă a competiției a eliminat-o pe Real Madrid.
FC Barcelona,goluri pe final și emoții în ultimele minute
FC Barcelona a deschis scorul în minutul 39 prin Lamine Yamal, care a finalizat cu un șut plasat pasa primită de la Frenkie de Jong. În debutul reprizei secunde, Ronald Araujo a majorat avantajul catalanilor, marcând cu o lovitură de cap după o lovitură de colț.
Albacete a redus din diferență în minutul 87, prin Javi Moreno. Formația gazdă a fost aproape de egalare în ultimele minute, însă un gol a fost anulat pentru ofsaid, iar o altă ocazie a fost respinsă de portarul Gerard Martín, care a evitat trimiterea meciului în prelungiri.
Ocazii ratate și final tensionat
Catalanii și-au dublat avantajul în repriza secundă, în minutul 56, prin lovitura de cap a lui Ronald Araujo, venită în urma unui corner. FC Barcelona a avut ocazia să închidă meciul prin Robert Lewandowski și Ferran Torres, însă scorul a rămas deschis, iar Albacete a continuat să spere.
Jefte, introdus pe parcurs, a ratat o primă ocazie importantă, șutul său trecând puțin peste vinclu, iar ulterior a irosit și o lovitură de cap din careu, după ce a rămas nemarcat, având și un gol anulat. Javier Moreno a redus din diferență în minutul 87, cu o lovitură de cap din plonjon, reaprinzând speranțele pe stadionul Carlos Belmonte.
Gol anulat și ocazie mare ratată de Albacete
Ferran Torres a marcat imediat după golul gazdelor, din pasa lui Gerard Martín, și a redat pentru scurt timp avantajul Barcelonei, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR, pe motiv de ofsaid. La faza următoare, Albacete a fost aproape de egalare, Francisco Gamez Lopez lobându-l pe portarul Joan Garcia, dar Gerard Martín a respins mingea de pe linia porții cu capul.
Meciul din sferturile de finală ale Cupei Regelui s-a încheiat astfel cu calificarea FC Barcelona, deținătoarea trofeului, prima semifinalistă a competiției, catalanii rămânând neînvinși în cupă de la venirea lui Hansi Flick pe banca tehnică. Albacete încheie parcursul după eliminările reușite în fața Celtăi Vigo și a lui Real Madrid, echipa antrenată de Alberto Gonzalez fiind aproape de o nouă surpriză, după o prestație solidă contra liderului și campioanei Spaniei.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.