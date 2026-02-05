Campania lansată de FRF înaintea meciurilor decisive pentru calificarea României la Campionatul Mondial 2026

Federația Română de Fotbal a anunțat lansarea unei campanii publice de susținere a echipei naționale, cu 50 de zile înaintea primului meci decisiv din drumul către Campionatul Mondial din 2026. Inițiativa este prezentată drept un apel la unitate, încredere și responsabilitate, într-un moment considerat crucial pentru parcursul României în preliminarii.

Potrivit FRF, campania urmărește să reactiveze legătura dintre echipa națională și suporteri, o relație care, conform federației, a fost vizibilă și apreciată la nivel internațional în timpul participării României la turneul final din Germania, în urmă cu aproape doi ani. Mesajul central este că sprijinul public poate influența direct starea de spirit și performanța jucătorilor, într-un context sportiv extrem de dificil.

În mesajul transmis public, FRF subliniază explicit situația competițională în care se află România. Pentru a ajunge la Campionatul Mondial din 2026, echipa națională trebuie să obțină rezultate favorabile în două meciuri din deplasare.

„Pentru a ajunge la Campionatul Mondial 2026, trebuie să câştigăm în deplasare, la Istanbul, contra Turciei, pe 26 martie, iar apoi să trecem de Kosovo sau Slovacia, tot în deplasare, pe 31 martie”, se arată în mesajul oficial al FRF.

Federația recunoaște dificultatea adversarilor și a contextului sportiv, dar insistă asupra importanței dimensiunii emoționale și psihologice. Mesajul subliniază ideea că performanța nu este determinată exclusiv de factori tehnici sau tactici, ci și de climatul creat în jurul echipei.

„Ştim valoarea adversarilor. Ştim cât de dificil este contextul. Nu ne iluzionăm şi nu subestimăm nimic. Dar alegem să credem. Nu pentru că e uşor, ci pentru că puterea susţinerii, încrederea şi unitatea pot face minuni.”

În cadrul aceleiași campanii, Federația Română de Fotbal insistă asupra ideii că susținerea publicului nu este doar un gest simbolic, ci un element concret al performanței sportive. FRF le cere suporterilor să adopte o atitudine constructivă și să evite criticile care pot afecta moralul jucătorilor.

„Pentru că fotbalul, mai ales în momentele decisive, se joacă şi cu inima, nu doar cu mingea. Cu răbdarea putem trece marea, dar cu încredere putem trece oceanul, iar acum nu e momentul să sperăm în tăcere sau să fim pesimişti, ci să credem până la capăt.”

Mesajul se adresează nu doar fanilor obișnuiți, ci și foștilor jucători, liderilor de opinie, analiștilor sportivi și jurnaliștilor. FRF le solicită acestora să evite discursurile negative în această perioadă și să contribuie la menținerea unui climat favorabil.

„A ţine cu echipa naţională înseamnă, de fapt, a ţine cu tine. Înseamnă să opreşti critica atunci când nu ajută şi să fii acolo indiferent cât de greu pare.”

Un element central al campaniei este poziția fermă a FRF împotriva hărțuirii și atacurilor din mediul online. Federația atrage atenția că mesajele agresive, criticile personale și presiunea publică excesivă pot avea efecte negative directe asupra performanței sportive.

„Critica distructivă, atacurile personale şi hărţuirea nu ajută performanţa şi nu fac parte din spiritul acestei campanii”, precizează FRF.

În acest context, federația anunță măsuri concrete privind moderarea comunicării în spațiul digital.

„Alegem respectul, susţinerea şi responsabilitatea! Astfel, FRF anunţă că orice formă de hărţuire, abuz sau atac în mediul online la adresa jucătorilor, staff-ului sau reprezentanţilor echipei naţionale nu va fi tolerată pe canalele oficiale de comunicare ale echipei naţionale.”

FRF precizează că această poziție este aliniată politicilor promovate de FIFA și UEFA, organizațiile internaționale care gestionează fotbalul mondial și european.

„Această poziţie este una fermă şi este aliniată politicilor promovate de FIFA şi UEFA, care susţin un mediu sigur, respectuos şi lipsit de abuz în fotbal, atât pe teren, cât şi în afara lui.”

În finalul mesajului, campania capătă o dimensiune simbolică mai largă, fiind prezentată ca un exercițiu de solidaritate colectivă. FRF afirmă că tricoul echipei naționale nu este reprezentativ doar pentru jucătorii din teren, ci pentru toți cei care se identifică cu ideea de echipă națională.

„Tricoul României nu este purtat doar de cei din teren, ci de toţi cei care cred în el. O să fie greu. Ştim asta. Dar poate fi şi mai greu dacă luptăm pe două fronturi: unul cu adversarul şi altul între noi. De aceea, alegem să luptăm doar împreună.”

Federația descrie această campanie drept o invitație deschisă la coeziune socială, într-un moment sportiv considerat definitoriu.

„Dragi suporteri, foşti tricolori care aţi fost în locul nostru, lideri de opinie, analişti, jurnalişti, dragi români, Echipa Naţională vă adresează o invitaţie deschisă: fiţi un zid de susţinere, nu o sursă de îndoială. Analizele şi judecăţile îşi vor avea timpul lor. Acum este timpul unităţii.”