Petrolul a învins, în deplasare, pe Unirea Slobozia. Gazdele au jucat în inferioritate numerică din minutul 17

Petrolul Ploiești s-a impus cu 2-1 pe terenul Unirii Slobozia, în etapa a patra din play-out-ul Superligii. Meciul a fost decis de golul lui Grozav din final.

Unirea Slobozia a deschis scorul devreme, în minutul 9, după o fază construită pe flanc. Dulcea a centrat în careu, iar Al. Albu a reluat cu capul pentru 1-0.

Avantajul gazdelor a fost însă fragil. În minutul 17, Esteban Orozco a fost eliminat direct de arbitrul Horațiu Feșnic, după ce a fost sancționat pentru joc periculos la un duel cu Dulcea. Decizia a schimbat cursul partidei, iar echipa ialomițeană a fost nevoită să joace în zece oameni aproape întreaga confruntare.

Petrolul Ploiești a încercat să profite de superioritatea numerică încă din prima repriză. Chică-Roșă a avut o ocazie importantă, dar portarul Robert Popa a intervenit. Ulterior, atacantul ploieștenilor a trimis mingea în bară, iar scorul a rămas neschimbat până la pauză.

După reluare, presiunea oaspeților a crescut. În minutul 64, Jyry a lovit și el bara. La scurt timp, Rareș Pop a restabilit egalitatea, cu un șut puternic de la aproximativ 25 de metri, care nu i-a lăsat șanse portarului.

Finalul meciului a fost animat. Portarul gazdelor a mai avut o intervenție importantă în fața lui Chică-Roșă, însă în minutul 85 nu a mai putut interveni. Gheorghe Grozav a marcat golul victoriei pentru Petrolul, cu un șut de la distanță.

În prelungiri, arbitrul a acordat inițial o lovitură de pedeapsă pentru o intervenție a lui Bălbărău la Dahan, însă decizia a fost anulată după consultarea sistemului VAR.

Succesul obținut la Slobozia este al doilea consecutiv pentru echipa pregătită de Mehmet Topal. În urma acestui rezultat, Petrolul ajunge pe locul 6 în play-out, cu 22 de puncte.

De cealaltă parte, Unirea Slobozia rămâne pe poziția a opta, cu 19 puncte, ocupând un loc de baraj după această etapă.

Unirea Slobozia: R. Popa – Ibrian (Bărbuţ 89), Orozco, Safronov, Dragu – T. Lungu (Ponde 89), Antoche, Al. Albu – Dulcea (Dorobanţu 46), Yanakov (Vl. Pop 46), Espinoza (Dahan 67). ANTRENOR: Claudiu Niculescu

Petrolul: Bălbărău – Ricardinho, Papp (Aimbetov 59), Roche, A. Dumitrescu (Prce 59) – Mateiu (Rafinha 46), M. Dulca (V. Gheorghe 83) – R. Pop, Jyry, Grozav (Adjei-Boateng 90) – Chică-Roşă. ANTRENOR: Mehmet Topal

Cartonaşe galbene: T. Lungu 13, Ibrian 44, Dragu 76, Vl. Pop 90+1, Mehmet Topal 90+10 / M. Dulca 76, Grozav 87, Bălbărău 90, Claudiu Niculescu 90+10

Cartonaş roşu: Esteban Orozco (Unirea Slobozia), min. 17

Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Valentin Porumbel