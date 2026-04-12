Petrolul a învins, în deplasare, pe Unirea Slobozia. Gazdele au jucat în inferioritate numerică din minutul 17
- Răzvan Scarlat
- 12 aprilie 2026, 21:24
Petrolul Ploiești s-a impus cu 2-1 pe terenul Unirii Slobozia, în etapa a patra din play-out-ul Superligii. Meciul a fost decis de golul lui Grozav din final.
Unirea Slobozia a început în forță cu Petrolul, dar a rămas rapid în inferioritate numerică
Unirea Slobozia a deschis scorul devreme, în minutul 9, după o fază construită pe flanc. Dulcea a centrat în careu, iar Al. Albu a reluat cu capul pentru 1-0.
Avantajul gazdelor a fost însă fragil. În minutul 17, Esteban Orozco a fost eliminat direct de arbitrul Horațiu Feșnic, după ce a fost sancționat pentru joc periculos la un duel cu Dulcea. Decizia a schimbat cursul partidei, iar echipa ialomițeană a fost nevoită să joace în zece oameni aproape întreaga confruntare.
Petrolul a presat și a egalat după pauză prin Rareș Pop
Petrolul Ploiești a încercat să profite de superioritatea numerică încă din prima repriză. Chică-Roșă a avut o ocazie importantă, dar portarul Robert Popa a intervenit. Ulterior, atacantul ploieștenilor a trimis mingea în bară, iar scorul a rămas neschimbat până la pauză.
După reluare, presiunea oaspeților a crescut. În minutul 64, Jyry a lovit și el bara. La scurt timp, Rareș Pop a restabilit egalitatea, cu un șut puternic de la aproximativ 25 de metri, care nu i-a lăsat șanse portarului.
Golul lui Grozav a decis partida pe final
Finalul meciului a fost animat. Portarul gazdelor a mai avut o intervenție importantă în fața lui Chică-Roșă, însă în minutul 85 nu a mai putut interveni. Gheorghe Grozav a marcat golul victoriei pentru Petrolul, cu un șut de la distanță.
În prelungiri, arbitrul a acordat inițial o lovitură de pedeapsă pentru o intervenție a lui Bălbărău la Dahan, însă decizia a fost anulată după consultarea sistemului VAR.
Petrolul leagă două victorii și urcă în clasament
Succesul obținut la Slobozia este al doilea consecutiv pentru echipa pregătită de Mehmet Topal. În urma acestui rezultat, Petrolul ajunge pe locul 6 în play-out, cu 22 de puncte.
De cealaltă parte, Unirea Slobozia rămâne pe poziția a opta, cu 19 puncte, ocupând un loc de baraj după această etapă.
Echipele de start în Unirea Slobozia – Petrolul
Unirea Slobozia: R. Popa – Ibrian (Bărbuţ 89), Orozco, Safronov, Dragu – T. Lungu (Ponde 89), Antoche, Al. Albu – Dulcea (Dorobanţu 46), Yanakov (Vl. Pop 46), Espinoza (Dahan 67). ANTRENOR: Claudiu Niculescu
Petrolul: Bălbărău – Ricardinho, Papp (Aimbetov 59), Roche, A. Dumitrescu (Prce 59) – Mateiu (Rafinha 46), M. Dulca (V. Gheorghe 83) – R. Pop, Jyry, Grozav (Adjei-Boateng 90) – Chică-Roşă. ANTRENOR: Mehmet Topal
Cartonaşe galbene: T. Lungu 13, Ibrian 44, Dragu 76, Vl. Pop 90+1, Mehmet Topal 90+10 / M. Dulca 76, Grozav 87, Bălbărău 90, Claudiu Niculescu 90+10
Cartonaş roşu: Esteban Orozco (Unirea Slobozia), min. 17
Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei
Arbitri VAR: Cătălin Popa - Valentin Porumbel
