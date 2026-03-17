Kolarov îi ia locul lui Cristi Chivu pe banca Interului. Tehnicianul român a fost pedepsit

Cristi Chivu nu va sta pe banca tehnică a lui Inter în următoarea etapă din Serie A, după ce Comisia de Disciplină a decis suspendarea antrenorului român pentru o etapă. Decizia vine în urma eliminării din partida disputată sâmbătă împotriva Atalantei, încheiată cu scorul de 1-1.

Tehnicianul român a fost sancționat exclusiv cu suspendare, fără amendă, în timp ce secundul său, Aleksandar Kolarov, nu a primit nicio pedeapsă și va conduce echipa de pe margine în duelul cu Fiorentina, din etapa a 30-a.

Cristi Chivu a fost eliminat în finalul partidei, după ce a primit două cartonașe galbene într-un interval foarte scurt, în minutele 83 și 85. Decizia arbitrului Gianluca Manganiello a venit pe fondul protestelor insistente ale antrenorului român.

Potrivit informațiilor din raportul de joc, reacția lui Chivu a fost generată de o fază controversată care a dus la golul egalizator al Atalantei. Tehnicianul lui Inter ar fi strigat către arbitru „Era fallo”, exprimându-și nemulțumirea față de decizia de a valida reușita adversarilor.

Momentul tensionat s-a produs în urma unei faze analizate cu sistemul VAR. Golul de 1-1 a fost marcat de Krstovic, după o acțiune în care jucătorii lui Inter au reclamat un fault în atac.

Dumfries a încercat să protejeze mingea în duel cu Sulemana, însă a fost împins și a căzut. Arbitrul a lăsat jocul să continue, iar faza s-a încheiat cu șutul lui Sulemana, respins de Sommer, și cu golul marcat de Krstovic.

Decizia de validare a golului a fost verificată video, însă arbitrul a considerat că intervenția nu a fost suficient de dură pentru a anula reușita.

După meci, faza a fost analizată și de Asociația Arbitrilor Italieni, care a confirmat corectitudinea deciziei luate în teren.

Oficialii au transmis că contactul dintre jucători a fost prea ușor pentru a fi considerat fault în atac, validând astfel interpretarea arbitrului Gianluca Manganiello.

În absența lui Cristi Chivu, Inter va fi condus de pe bancă de secundul Aleksandar Kolarov. Fostul internațional sârb a scăpat fără sancțiuni, deși a avut și el o reacție nervoasă în timpul partidei.

Potrivit informațiilor oficiale, comportamentul lui Kolarov nu a fost consemnat în raportul arbitrului în termeni care să justifice o sancțiune disciplinară, motiv pentru care acesta va putea ocupa banca tehnică la următorul meci.

Inter va întâlni Fiorentina în etapa a 30-a, într-un duel important pentru obiectivele echipei din acest sezon.

Suspendarea vine într-un moment delicat pentru antrenorul român, care se confruntă cu presiune după pașii greșiți făcuți în Serie A.

Nu este pentru prima dată când Chivu este implicat într-un astfel de incident. În sezonul precedent, pe când o pregătea pe Parma, a fost eliminat cu cartonaș roșu direct într-un meci cu Napoli, încheiat 0-0.