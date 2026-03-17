Kolarov îi ia locul lui Cristi Chivu pe banca Interului. Tehnicianul român a fost pedepsit

Cristi Chivu nu va sta pe banca tehnică a lui Inter în următoarea etapă din Serie A, după ce Comisia de Disciplină a decis suspendarea antrenorului român pentru o etapă. Decizia vine în urma eliminării din partida disputată sâmbătă împotriva Atalantei, încheiată cu scorul de 1-1.

Tehnicianul român a fost sancționat exclusiv cu suspendare, fără amendă, în timp ce secundul său, Aleksandar Kolarov, nu a primit nicio pedeapsă și va conduce echipa de pe margine în duelul cu Fiorentina, din etapa a 30-a.

Eliminarea a venit după proteste repetate la adresa arbitrului

Cristi Chivu a fost eliminat în finalul partidei, după ce a primit două cartonașe galbene într-un interval foarte scurt, în minutele 83 și 85. Decizia arbitrului Gianluca Manganiello a venit pe fondul protestelor insistente ale antrenorului român.

Potrivit informațiilor din raportul de joc, reacția lui Chivu a fost generată de o fază controversată care a dus la golul egalizator al Atalantei. Tehnicianul lui Inter ar fi strigat către arbitru „Era fallo”, exprimându-și nemulțumirea față de decizia de a valida reușita adversarilor.

Aceasta este a doua eliminare din cariera de antrenor a lui Chivu, după episodul similar din perioada în care pregătea Parma.

Faza care a declanșat scandalul a fost analizată cu VAR

Momentul tensionat s-a produs în urma unei faze analizate cu sistemul VAR. Golul de 1-1 a fost marcat de Krstovic, după o acțiune în care jucătorii lui Inter au reclamat un fault în atac.

Dumfries a încercat să protejeze mingea în duel cu Sulemana, însă a fost împins și a căzut. Arbitrul a lăsat jocul să continue, iar faza s-a încheiat cu șutul lui Sulemana, respins de Sommer, și cu golul marcat de Krstovic.

Decizia de validare a golului a fost verificată video, însă arbitrul a considerat că intervenția nu a fost suficient de dură pentru a anula reușita.

Arbitrul a fost susținut oficial de Asociația Arbitrilor Italieni

După meci, faza a fost analizată și de Asociația Arbitrilor Italieni, care a confirmat corectitudinea deciziei luate în teren.

Oficialii au transmis că contactul dintre jucători a fost prea ușor pentru a fi considerat fault în atac, validând astfel interpretarea arbitrului Gianluca Manganiello.

Kolarov va conduce echipa în meciul cu Fiorentina

În absența lui Cristi Chivu, Inter va fi condus de pe bancă de secundul Aleksandar Kolarov. Fostul internațional sârb a scăpat fără sancțiuni, deși a avut și el o reacție nervoasă în timpul partidei.

Potrivit informațiilor oficiale, comportamentul lui Kolarov nu a fost consemnat în raportul arbitrului în termeni care să justifice o sancțiune disciplinară, motiv pentru care acesta va putea ocupa banca tehnică la următorul meci.

Inter va întâlni Fiorentina în etapa a 30-a, într-un duel important pentru obiectivele echipei din acest sezon.

sursa: Instagram

Un nou episod tensionat pentru Chivu pe banca tehnică

Suspendarea vine într-un moment delicat pentru antrenorul român, care se confruntă cu presiune după pașii greșiți făcuți în Serie A.

Nu este pentru prima dată când Chivu este implicat într-un astfel de incident. În sezonul precedent, pe când o pregătea pe Parma, a fost eliminat cu cartonaș roșu direct într-un meci cu Napoli, încheiat 0-0.

