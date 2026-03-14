Inter, doar remiză, pe teren propriu, cu Atalanta. Cristi Chivu, eliminat în finalul partidei

Inter a remizat cu Atalanta, scor 1-1, într-un meci disputat pe stadionul Giuseppe Meazza. Finalul partidei a fost tensionat. Antrenorul nerazzurrilor, Cristian Chivu, a fost eliminat după proteste vehemente la adresa arbitrajului.

Rezultatul înseamnă două puncte pierdute pentru liderul campionatului. Dacă AC Milan se impune în duelul cu Lazio programat duminică seară, diferența din clasament se poate reduce la cinci puncte.

În prima repriză, Inter a avut posesia și a încercat să găsească spații în defensiva adversă, în timp ce Atalanta a mizat pe organizare și pe contraatacuri rapide.

Prima ocazie importantă le-a aparținut, însă, oaspeților. În minutul 12, Gianluca Scamacca a șutat de la distanță, iar portarul Yann Sommer a respins în față.

Scorul a fost deschis în minutul 26, de Francesco Pio Esposito. Până la pauză, Inter a rămas echipa mai periculoasă și a avut câteva momente în care putea majora avantajul.

La reluare, Inter a încercat să își consolideze avantajul. Cea mai mare oportunitate a avut-o Marcus Thuram, care a ratat singur cu portarul Atalantei.

Echipa din Bergamo a egalat în minutul 83 și a declanșat proteste pe banca Interului. Faza a pornit de la un duel între Dumfries și Kamaldeen Sulemana. Fundașul olandez a încercat să protejeze balonul, însă a căzut după contactul cu adversarul. Arbitrul a lăsat jocul să continue.

Sulemana a șutat la colțul lung, Sommer a respins în față, iar Nikola Krstović a profitat și a înscris pentru 1-1.

Decizia arbitrului a fost contestată imediat de jucătorii și stafful lui Inter, care au semnalat un presupus fault în atac. Cristian Chivu a protestat vehement și a primit inițial cartonașul galben.

Faza a fost analizată în camera VAR, iar golul a fost confirmat. După reluarea deciziei, Chivu a continuat protestele și a văzut al doilea cartonaș galben, fiind trimis în tribună.

În minutele de final, gazdele au cerut și o lovitură de la 11 metri după un contact asupra lui Davide Frattesi, însă arbitrul nu a acordat penalty.