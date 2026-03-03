Sport

Cristian Chivu, cu Inter Milano în semifinalele Cupei Italiei. Misiune dificilă la Como

Comentează știrea
Cristian Chivu, cu Inter Milano în semifinalele Cupei Italiei. Misiune dificilă la ComoInter Milano. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Inter Milano, echipa antrenată de fostul fundaș român Cristian Chivu, se pregătește marți seara pentru manșa tur a semifinalelor Cupei Italiei. Meciul va avea loc pe terenul lui Como și va începe la ora 22:00, fiind transmis în direct pe platforma de streaming Voyo.

Inter Milano lui Cristian Chivu, în semifinale

Pentru Chivu, competiția internă rămâne un obiectiv important după eliminarea neașteptată a echipei din Liga Campionilor înainte de faza optimilor. „Suntem concentrați pe fiecare meci și Cupa Italiei reprezintă o șansă reală de trofeu”, a declarat antrenorul.

Cristi Chivu

Cristi Chivu. Sursa foto. Captură video Youtube

Como, condus de fostul internațional Cesc Fàbregas, se prezintă ca un adversar dificil. Echipa sa practică un fotbal ofensiv și, în zilele bune, poate pune probleme chiar celor mai puternice formații din Serie A. În ultimele săptămâni, Como a înregistrat rezultate mixte în campionat, dar a arătat că poate fi un oponent greu de gestionat.

Un meci important

Interul vine după două victorii solide în Serie A, 2-0 la Juventus și 3-1 cu Lecce, consolidându-și statutul de lider în campionat. Totuși, antrenorul Chivu va avea de gestionat absența atacantului star Lautaro Martínez, indisponibil din motive medicale.

Prințul William, pregătit „să meargă la război cu presa” după publicarea fotografiilor topless cu Kate Middleton
Prințul William, pregătit „să meargă la război cu presa” după publicarea fotografiilor topless cu Kate Middleton
Lista cu țările de evitat în această perioadă. Informații actualizate
Lista cu țările de evitat în această perioadă. Informații actualizate
Cristi Chivu

Cristi Chivu. Sursa foto: Instagram

În privința istoricului recent, Inter a avut un avantaj clar în confruntările directe cu Como, reușind să păstreze poarta intactă în ultimele trei partide: 4-0, 2-0 și 2-0. Acest lucru oferă o siguranță psihologică suplimentară pentru echipa lui Chivu.

Cel mai probabil, Inter va aborda partida cu următoarea formulă: Bisseck, Akanji și Bastoni în apărare, Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan și Dimarco la mijloc, iar Thuram și Esposito în linia ofensivă.

Inter Milano, avans de zece puncte

Meciul se va disputa pe „Stadio Giuseppe Sinigaglia”, cu o capacitate de 13.602 locuri, iar arbitrajul va fi asigurat de Marco Di Bello. Suporterii și experții consideră că Inter pornește ca favorită la calificarea în finală, dar Como promite un meci disputat și imprevizibil.

În paralel, în Serie A, Inter conduce detașat cu un avans de zece puncte față de rivala tradițională AC Milan. Derby della Madonnina va avea loc duminică, 8 martie, de la ora 21:45, fiind unul dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:41 - Chatbot-ul Claude devine viral după interdicția Pentagonului. ChatGPT a fost detronat în SUA
14:38 - A patra zi de război în Iran vine cu atacuri masive de ambele părți. Și conflictul cu terorișii Hezbollah ia amploare...
14:37 - PSD cere responsabilitate în negocierile pentru bugetul pe 2026. Apel către coaliție
14:30 - Cultura română dintre tată și fiică
14:29 - Topul țărilor sigure, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și Ucraina. Lista actualizată
14:21 - Consilier BNR: Reforma pensiilor magistraților lasă neschimbate marile inechități

HAI România!

Cultura română dintre tată și fiică
Cultura română dintre tată și fiică
Fost ministru al Apărării, despre sistemele de protecție ale României în plin război: „Suntem într-o zonă fierbinte”
Fost ministru al Apărării, despre sistemele de protecție ale României în plin război: „Suntem într-o zonă fierbinte”
Anatomia Trădării. Ținta KGB: Axa București-Chișinău. Culisele celui mai exploziv dosar DIICOT
Anatomia Trădării. Ținta KGB: Axa București-Chișinău. Culisele celui mai exploziv dosar DIICOT

Proiecte speciale