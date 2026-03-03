Cristian Chivu, cu Inter Milano în semifinalele Cupei Italiei. Misiune dificilă la Como

Inter Milano, echipa antrenată de fostul fundaș român Cristian Chivu, se pregătește marți seara pentru manșa tur a semifinalelor Cupei Italiei. Meciul va avea loc pe terenul lui Como și va începe la ora 22:00, fiind transmis în direct pe platforma de streaming Voyo.

Pentru Chivu, competiția internă rămâne un obiectiv important după eliminarea neașteptată a echipei din Liga Campionilor înainte de faza optimilor. „Suntem concentrați pe fiecare meci și Cupa Italiei reprezintă o șansă reală de trofeu”, a declarat antrenorul.

Como, condus de fostul internațional Cesc Fàbregas, se prezintă ca un adversar dificil. Echipa sa practică un fotbal ofensiv și, în zilele bune, poate pune probleme chiar celor mai puternice formații din Serie A. În ultimele săptămâni, Como a înregistrat rezultate mixte în campionat, dar a arătat că poate fi un oponent greu de gestionat.

Interul vine după două victorii solide în Serie A, 2-0 la Juventus și 3-1 cu Lecce, consolidându-și statutul de lider în campionat. Totuși, antrenorul Chivu va avea de gestionat absența atacantului star Lautaro Martínez, indisponibil din motive medicale.

În privința istoricului recent, Inter a avut un avantaj clar în confruntările directe cu Como, reușind să păstreze poarta intactă în ultimele trei partide: 4-0, 2-0 și 2-0. Acest lucru oferă o siguranță psihologică suplimentară pentru echipa lui Chivu.

Cel mai probabil, Inter va aborda partida cu următoarea formulă: Bisseck, Akanji și Bastoni în apărare, Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan și Dimarco la mijloc, iar Thuram și Esposito în linia ofensivă.

Meciul se va disputa pe „Stadio Giuseppe Sinigaglia”, cu o capacitate de 13.602 locuri, iar arbitrajul va fi asigurat de Marco Di Bello. Suporterii și experții consideră că Inter pornește ca favorită la calificarea în finală, dar Como promite un meci disputat și imprevizibil.

În paralel, în Serie A, Inter conduce detașat cu un avans de zece puncte față de rivala tradițională AC Milan. Derby della Madonnina va avea loc duminică, 8 martie, de la ora 21:45, fiind unul dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului.