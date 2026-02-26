Sport

Furtună totală la Inter Milano în vară. Echipa lui Cristi Chivu renunță la foarte mulți jucători

Cristi Chivu. Sursa foto: Instagram
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, o să treacă printr-o schimbare profundă a lotului, în această vară, după cum anunță ziariștii italieni de la Gazzetta dello Sport. Și asta, indiferent dacă Inter va câștiga Serie A, acolo unde este lideră și mare favorită.

Unora dintre fotbaliști nu li se vor prelungi contractele scadente în vară, la alți se va renunța pentru că nu au dat randament. Echipa nu a impresionat în acest sezon, chiar dacă e pe punctul să redevină campioana Italiei și e calificată în semifinalele Cupei. Eliminarea rușinoasă suferită în fața norvegienilor de la Bodo/Glimt a declanșat o furtună în birourile șefilor. Dar, Cristi Chivu a fost confimat.

„Retorica revoluției nu ne ajută să înțelegem. E mai corect să ne imaginăm o restructurare profundă care va servi la scăderea vârstei medii a lotului și la creșterea lui Inter de-a lungul anilor. La urma urmei, Marotta și Ausilio au demarat deja o politică de întinerire în ultimele luni, cumpărând doar jucători sub 24 de ani”, a scris sursa citată.

Barella nu mai este de neînlocuit

Este foarte posibil ca Nicolo Barella, om de bază, să plece în vară .„Barella se află într-o situație precară, mai ales că trece și printr-o perioadă negativă. Dacă ar fi pus în fața ofertei potrivite, ar fi vândut”, au notat italienii.

Marcus Thuram nu mai este dorit la Inter, chiar dacă nu a dezamăgit. Pe de altă parte, nici nu a rupt gura târgului și oficialii cred că echipa ar trebui să găsească alte soluții în  ofensivă.

„Un jucător care ar putea pleca este Marcus Thuram, care a alunecat în anonimat de câteva săptămâni, în ciuda celor 12 goluri marcate în acest sezon. Competiția cu Pio i-a oferit prospețime atletică, dar i-a insuflat și frenezia cuiva care are întotdeauna ceva de demonstrat.

Inter aștepta mult mai mult de la el, nu doar contra lui Bodo Glimt, și e acum gata să ia în considerare o despărțire. Luat gratis în 2023, Thuram ar susține cerințele bugetului, garantând un profit substanțial. Există jucători netransferabili, nu? O parte din ThuLa este, cealaltă nu! Chiar și cele mai bune cupluri se despart la un moment dat”, scriu cei de la Gazzetta dello Sport.

Lista plecărilor e lungă

Alt om de bază, Hakan Calhanoglu va pleca și el. Iar Yann Sommer, Henrikh Mkhitaryan, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij și Matteo Darmian, jucători care au peste 30 de ani sunt cu bagajele făcute.

Denzel Dumfries este ofertat de FC Liverpool și ar putea să fie vândut pentru 25 de milioane de euro.

Proiecte speciale