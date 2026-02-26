Moment important pentru sportul paralimpic din România. Au fost premiați campionii anului

Bucureștiul a devenit, pe 25 februarie 2026, scena unui moment considerat istoric pentru sportul românesc, odată cu organizarea primei Gale a Sportului Paralimpic. Evenimentul, inițiat de Comitetul Național Paralimpic, a reprezentat primul cadru oficial și ceremonial dedicat exclusiv celebrării performanței paralimpice, reunind peste 300 de invitați – lideri ai mișcării paralimpice internaționale, oficiali, sportivi, antrenori și parteneri.

Unul dintre momentele centrale ale serii a fost prezența, pentru prima dată la București, a lui Andrew Parsons, președintele Comitetul Paralimpic Internațional. În intervenția sa, acesta a subliniat rolul esențial al dezvoltării sustenabile și al incluziunii prin sport:

„Prima Gală de premiere care recunoaște performanțele, eforturile, rezultatele, răbdarea, lupta și forța sportivilor paralimpici este o dovadă a nivelului la care a ajuns sportul paralimpic în România. Sunt cu adevărat mândru de această primă Gală. Mișcarea paralimpică nu este doar despre sport. Sportul este o platformă prin care ne dorim să contribuim la construirea unei lumi mai incluzive. Ceea ce facem în sportul paralimpic înseamnă să eliminăm barierele necesare pentru ca sportivii să poată reuși, să poată excela și să poată inspira lumea. Iar ceea ce ei fac în sportul paralimpic trebuie să se transforme în schimbare reală. Pentru a avea un impact real, este important să oferim sportivilor paralimpici cele mai bune platforme, servicii și sprijin posibil. Dar este la fel de important ca societatea și autoritățile să fie mândre de ei, să îi admire și, de ce nu, să se lase inspirate de ei.”

La rândul său, președintele CNP, Carol-Eduard Novák, a evidențiat caracterul fondator al evenimentului și direcția strategică asumată de instituție:

„Prima ediție a Galei Sportului Paralimpic a fost mai mult decât un eveniment de premiere. A fost o declarație de respect și normalitate. Am arătat că performanța paralimpică merită aceeași recunoaștere, aceeași vizibilitate și același standard de excelență ca orice alt sport de elită. Sportivii noștri nu cer compasiune, ci șanse egale și încredere. Iar noi, ca instituție, ne asumăm misiunea de a construi un sistem în care talentul, munca și determinarea lor să fie susținute la cel mai înalt nivel. România are campioni care nu renunță niciodată, iar viitorul sportului paralimpic românesc începe chiar de aici”.

În urma evaluării realizate de Comisia Tehnică de Performanță a CNP, alături de jurnaliști sportivi, au fost desemnați câștigătorii celor zece categorii. La titlul de Speranța Paralimpică a Anului s-a impus Darius Dumitru, pentru performanța obținută la Campionatele Mondiale din Singapore 2025, unde a ocupat locul 8 în finala probei de 100 m liber, clasa S7 – o premieră pentru România. Pe următoarele poziții s-au clasat Alexandru-Mihai Părăușanu și David-Alexandru Areșan. Premiul a fost oferit de Constantin Popovici.

Distincția pentru Sportivul Special Olympics al Anului i-a revenit lui Casian Munteanu, dublu medaliat cu aur și o medalie de argint la Jocurile Mondiale Special Olympics Torino 2025. Andrei Cupșa și Karina Popa au completat podiumul, iar premiul a fost înmânat de Andrei Muntean. În cadrul categoriei a fost transmis și un mesaj video special din partea Nadiei Comăneci.

CSM Cluj-Napoca a fost desemnat Clubul Sportiv al Anului, fiind urmat de ACS Climb Again și ACS Paralimpic Salvia 2000. Distincția a fost acordată de Cosmin Tabără, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport.

La categoria Antrenorul Anului, trofeul a ajuns la Tamas Gergely, antrenor de para judo la CSM Cluj-Napoca și mentor al campionului mondial și european Florin-Alexandru Bologa. Ovidiu Dan Ciupei și Gigi Pușcă au ocupat următoarele poziții.

Echipa Anului a fost desemnată Naționala de Fotbal pentru Nevăzători a României, vicecampioană europeană în Divizia B și promovată în Divizia A. Au mai fost nominalizate echipele naționale de handbal și baschet în fotoliu rulant.

Premiul pentru Carieră și Excelență i-a fost acordat Paulei Cristea, membru fondator al CNP și una dintre figurile pionieratului paralimpic românesc.

La categoria Sportiva Non-Paralimpică a Anului, trofeul a fost câștigat de Adriana Tofan, pentru clasarea pe locul IV la Mondialele de Para Climbing de la Seul 2025, clasa B1. În competiția masculină, titlul de Sportiv Non-Paralimpic al Anului i-a revenit lui Cosmin-Florin Candoi, campion mondial la Para Escaladă B3.

Gabriela Constantin a fost desemnată Sportiva Paralimpică a Anului, pentru rezultatele obținute la Campionatele Europene de la Helsingborg 2025, iar titlul de Sportivul Paralimpic al Anului a fost acordat lui Florin-Alexandru Bologa, campion mondial la Astana 2025 și campion european la Tbilisi 2025.

În cadrul ceremoniei, Carol-Eduard Novák a acordat Diplome de Onoare pentru excelență olimpică în 2025 lui Constantin Popovici, campion mondial la high diving, și Amaliei Lică, vicecampioană mondială la gimnastică ritmică, subliniind solidaritatea dintre elitele sportului românesc.

Organizatorii au pus accent pe rigoare și comparabilitate, procesul de jurizare combinând expertiza tehnică a Comisiei de Performanță cu evaluarea independentă a presei sportive, pentru a asigura aplicarea acelorași standarde ca în orice competiție de elită.

Gala a fost completată de momente artistice susținute de tenorul Teodor Adrian Ilincăi, soprana Paula-Alexandra Iancic-Ilincăi și pianistul Alexandru Burcă, conferind serii o notă solemnă și elegantă, pe măsura unui eveniment care marchează un nou capitol pentru sportul paralimpic din România.