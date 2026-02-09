Zece categorii de excelență vor fi premiate în cadrul primei Gale a Sportului Paralimpic din România

Comitetul Național Paralimpic prezintă conceptul și mecanismul de jurizare ale Galei Sportului Paralimpic, eveniment care va avea loc pe 25 februarie 2026 și care își propune să devină, an de an, spațiul de referință pentru celebrarea excelenței sportului paralimpic din România. Desfășurată sub conceptul „Dincolo de limite”, Gala aduce în prim-plan o viziune care depășește rezultatele și clasamentele, punând în lumină performanța ca expresie a excelenței umane, a demnității și a egalității de șanse.

În cadrul Galei vor fi premiate zece categorii care acoperă atât performanța sportivă paralimpică și non-paralimpică, cât și activitatea antrenorilor, a cluburilor sportive, a echipelor și contribuțiile de durată la dezvoltarea sportului paralimpic.

„Dincolo de limite nu este un simplu slogan, ci o declarație fermă de valori și de viziune. Sportivii paralimpici nu sunt definiți de obstacolele pe care le întâlnesc, ci de modul în care reușesc să le integreze, să le transforme și să le depășească prin performanță, disciplină și profesionalism. Prin această Gală, ne dorim să schimbăm perspectiva publică, mutând accentul de la dizabilitate la capacitate, de la excepție la normalitatea excelenței. Din această perspectivă, Gala Sportului Paralimpic devine mai mult decât un eveniment anual: este un reper de recunoaștere, o declarație de valori și un angajament față de felul în care România alege să își celebreze excelența sportivă, dincolo de limitele fizice, sociale sau de percepție”, a declarat Carol-Eduard Novák, Președintele Comitetului Național Paralimpic.

Gala Sportului Paralimpic validează rezultatele sportivilor paralimpici la același nivel de exigență, respect și prestigiu ca orice altă formă de excelență sportivă, afirmând egalitatea de șanse ca rezultat al muncii, talentului și determinării, nu ca principiu declarativ.

Procesul de desemnare a laureaților se desfășoară în baza unui Regulament de jurizare care stabilește principii clare de transparență, obiectivitate și echitate între discipline. Sunt luate în considerare exclusiv rezultatele oficiale obținute în competiții recunoscute la nivel național și internațional, iar sistemul de evaluare este construit astfel încât să evite ierarhiile artificiale și să asigure comparabilitatea reală a performanțelor.

Juriul Galei Sportului Paralimpic este alcătuit din membri ai Comisiei Tehnice de Performanță a Comitetului Național Paralimpic, specialiști din diferite ramuri sportive, alături de jurnaliști de presă sportivă cu experiență relevantă, reprezentând instituții media de prestigiu.

Prin organizarea Galei Sportului Paralimpic, CNP își asumă rolul de a crea un cadru instituțional durabil de recunoaștere publică a excelenței paralimpice în România.