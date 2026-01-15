Două medalii de argint pentru România în schiul adaptat, sportul care face performanța accesibilă persoanelor cu dizabilități

România revine pe podiumul internațional în schiul adaptat, prin performanța lui Dănuț Ștefan Briceag, sportiv al clubului Caiac SMile, care a obținut două medalii de argint în competițiile desfășurate la Jasna (Slovacia), în perioada 7–9 ianuarie 2026.

Briceag a urcat pe podium în proba de slalom M, categoria sitting, atât în Cupa FIS, cât și în Cupa Națională, rezultate remarcabile având în vedere că practică schiul adaptat de doar un an. Tot la Jasna, sportivul român a mai ocupat locul 7 în slalom uriaș M din Cupa Națională și locul 8 în slalom uriaș din Cupa FIS.

Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât Dănuț Briceag a fost singurul sportiv din competiție care a concurat pe dual-schi, un echipament destinat începătorilor, în timp ce ceilalți sportivi au utilizat mono-schiuri de competiție, construite special pentru nivel înalt de performanță.

Înainte de accidentul care i-a schimbat viața, Dănuț Briceag a fost sportiv de performanță în lupte. A început la vârsta de 10 ani, a devenit campion național la lupte greco-romane și libere, iar în 2012, la doar 18 ani, a câștigat titlul de campion european la lupte libere. În 2017, un accident de motocicletă l-a adus în scaun rulant. După o perioadă petrecută în Marea Britanie, Briceag s-a întors în România, unde a descoperit taberele de schi adaptat organizate de Caiac SMile.

„Nu mi s-a spus nicio clipă că nu pot. Din momentul în care m-am așezat prima dată în scaunul de schi, am simțit ceva ce nu mai simțisem de mult. Am simțit că acolo îmi este locul”, a declarat sportivul.

În doar două zile, Briceag a învățat să schieze independent, iar la mai puțin de două săptămâni a participat la prima competiție națională de sit-ski din România, pe care a câștigat-o.

Rezultatele de la Jasna au adus o dublă confirmare pentru clubul Caiac SMile și pentru schiul adaptat românesc. Bianca Stan Munteanu, antrenoarea secției de para-schi a clubului, a devenit primul antrenor din România selectat ca arbitru principal la o cursă internațională de para-schi, atât în competițiile FIS, cât și în Cupa Națională.

„Un antrenor bun poate duce un sportiv la un nivel la care nici nu și-ar imagina că poate ajunge, atâta timp cât are cu cine să lucreze. Dani este unul dintre cei mai motivați sportivi cu care am colaborat. Munca noastră de la Jasna a adus României un podium și a demonstrat că sportul adaptat românesc are o echipă capabilă să schimbe reguli, percepții și mentalități”, a declarat Bianca Stan Munteanu.

Pentru Dănuț Briceag, rezultatele de la Jasna nu reprezintă un final, ci confirmarea direcției alese.

„Îmi doresc să particip la cât mai multe competiții, să acumulez puncte și să ajung la Jocurile Paralimpice de iarnă”, spune sportivul.

Competițiile de la Jasna au reunit sportivi din Slovacia, Elveția, Spania, Serbia, Țările de Jos, Letonia, Bosnia și Herțegovina, Marea Britanie, Polonia, Bulgaria, Liechtenstein, Cehia și România, confirmând nivelul ridicat și caracterul internațional al evenimentului.

Schiul adaptat este disciplina care permite sportivilor cu dizabilități să practice schiul alpin, folosind echipamente speciale și regulamente internaționale, fiind parte a competițiilor paralimpice. Rezultatele obținute la Jasna demonstrează că România poate construi performanță reală și în acest domeniu.