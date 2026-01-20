Mihăiță Papară, aproape de calificarea la Jocurile Paralimpice de iarnă

Mihăiță Papară, cel mai titrat snowboarder paralimpic al României, a bifat două zile de vis la Kühtai, în Austria, acolo unde a urcat de două ori pe podium în proba de Banked Slalom (SB-LL1), la etapa de Cupa Europei desfășurată pe 16 și 17 ianuarie 2026.

Performanțele vin într-un moment-cheie al sezonului și întăresc poziția sportivului român în cursa pentru calificarea la Jocurile Paralimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. După un loc 2 obținut vineri, cu medalie de argint, Papară a revenit spectaculos sâmbătă și a dominat concursul, reușind cel mai bun timp al zilei: 1:14.31, rezultat care i-a adus victoria și maximum de încredere într-un sezon decisiv.

Proba SB-LL1 de la Kühtai a adunat sportivi din 17 țări, confirmând nivelul ridicat al competiției. Contextul nu a fost deloc simplu: traseu dificil, incidente pe pârtie, decalări ale programului și intervenții medicale de urgență, pe scurt, un concurs care a pus la încercare nervii și capacitatea de concentrare a tuturor participanților.

În acest cadru tensionat, sportivul în vârstă de 46 de ani a demonstrat experiență și maturitate competițională.

Vineri, sportivul român a încheiat cursa pe locul 2, cu timpul de 1:18.56, la doar 1.17 secunde de câștigător, într-o cursă extrem de strânsă. Sâmbătă, românul a trecut la nivelul următor. O coborâre sigură, curată, fără greșeli, i-a adus victoria, 130 de puncte de cursă și 100 de puncte în clasamentul Cupei Europene, un rezultat cu greutate în ierarhia sezonului, care are drept punct final Jocurile Paralimpice din luna martie,

Pentru Mihăiță Papară, rezultatele de la Kühtai nu sunt întâmplătoare. Ele vin în continuarea unui sezon 2025–2026 început în forță. În noiembrie 2025, la etapa de Europa Cup – Banked Slalom de la Landgraaf (Olanda), el a ocupat locurile 5 și 8, acumulând puncte importante și menținându-se constant în zona superioară a clasamentelor.

Finalist deja la două ediții ale Jocurilor Paralimpice de iarnă, Papară rămâne unul dintre cei mai experimentați sportivi români din circuitul internațional de Para Snowboard, iar parcursul din acest sezon arată clar că și a treia participare e aproape.

Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 vor avea loc în perioada 6–15 martie 2026 și vor reuni aproximativ 665 de sportivi din 50 de țări, care vor concura pentru 79 de seturi de medalii în șase sporturi paralimpice de iarnă, inclusiv para snowboard.

Ediția are o încărcătură simbolică aparte: marchează 50 de ani de la prima ediție a Jocurilor Paralimpice de iarnă (1976) și readuce Italia în postura de gazdă, la 20 de ani după Torino 2006. Pentru sportivii din circuitul FIS, etapele de Europa Cup și World Cup din următoarele săptămâni sunt decisive în procesul de calificare, pentru că acum se obțin ultimele puncte pentru o clasare cât mai bună pentru calificare.

Performanțele de la Kühtai sunt rezultatul unei munci susținute alături de antrenorii Andrei Șubran și Angelo Bude, sub coordonarea legendei biatlonului românesc, Eva Tofalvi, în prezent coordonatoare a departamentului de sporturi de iarnă din cadrul Comitetului Național Paralimpic (CNP). De altfel, participarea constantă la competițiile internaționale este susținută de CNP, care asigură cadrul necesar pregătirii și prezenței României în circuitul mondial.

După dubla reușită din Austria, Mihăiță Papară nu are timp de pauză. Următoarea oprire este Lenk (Elveția), unde va lua startul în competițiile de Europa Cup – Snowboard Cross, programate începând de astăzi până pe 23 ianuarie. Acolo unde visul Jocurilor Paralimpice poate să mai facă un pas important pentru transformarea în realitate.