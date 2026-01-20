Liga Campionilor, program complet. Ce meciuri vor fi în această săptămână

Liga Campionilor se întoarce în această săptămână cu meciurile din etapa a șaptea a fazei grupelor, aducând confruntări decisive pentru calificarea în faza eliminatorie. Marți și miercuri, echipele din întreaga Europă vor fi pe teren, iar rezultatele vor influența direct clasamentele grupelor, potrivit UEFA.

Ziua de marți începe cu partida Kairat Almati – Club Brugge, programată la ora 17:30, urmată de Bodo/Glimt – Manchester City, care va începe la 19:45. Seara continuă cu o serie de meciuri de la ora 22:00: FC Copenhaga va primi vizita lui Napoli, Inter Milano se va duela cu Arsenal, iar Olympiacos va întâlni Bayer Leverkusen.

Alte partide includ Real Madrid – AS Monaco, Sporting Lisabona – Paris Saint-Germain, Tottenham – Borussia Dortmund și Villarreal – Ajax Amsterdam.

Miercuri, primele meciuri sunt Galatasaray – Atletico Madrid și Qarabag – Eintracht Frankfurt, ambele de la ora 19:45. Ulterior, de la ora 22:00, se vor disputa Atalanta – Athletic Club, Chelsea – Pafos, Bayern Munchen – Union Saint-Gilloise, Juventus – Benfica, Newcastle United – PSV Eindhoven, Olympique Marseille – Liverpool și Slavia Praga – FC Barcelona.

Un punct de interes major pentru această rundă este delegarea arbitrului român Istvan Kovacs la meciul Galatasaray – Atletico Madrid. Partida va începe miercuri la ora 19:45 pe Stadionul Ali Sami Yen din Istanbul.

Kovacs va fi asistat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar fratele său, Szabolcs Kovacs, va fi al patrulea oficial. În plus, arbitrajul video va fi asigurat de olandezul Rob Dieperink, iar Cătălin Popa va ocupa rolul de asistent video.

Clasamentul înaintea acestei etape îl poziționează pe Atletico Madrid cu 12 puncte, în timp ce Galatasaray are 9 puncte, ceea ce face ca meciul să fie esențial pentru echipa turcă în lupta pentru locul care permite calificarea mai departe.

În acest sezon, Istvan Kovacs a mai condus partide precum Olympiacos – FC Pafos 0-0, Villarreal – Juventus 2-2 și Liverpool – Real Madrid 1-0, câștigând experiență în competițiile europene de top.