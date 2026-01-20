Sport

Liga Campionilor, program complet. Ce meciuri vor fi în această săptămână

Comentează știrea
Liga Campionilor, program complet. Ce meciuri vor fi în această săptămânăSursa foto: Facebook/UEFA
Din cuprinsul articolului

Liga Campionilor se întoarce în această săptămână cu meciurile din etapa a șaptea a fazei grupelor, aducând confruntări decisive pentru calificarea în faza eliminatorie. Marți și miercuri, echipele din întreaga Europă vor fi pe teren, iar rezultatele vor influența direct clasamentele grupelor, potrivit UEFA.

Liga Campionilor, program complet

Ziua de marți începe cu partida Kairat Almati – Club Brugge, programată la ora 17:30, urmată de Bodo/Glimt – Manchester City, care va începe la 19:45. Seara continuă cu o serie de meciuri de la ora 22:00: FC Copenhaga va primi vizita lui Napoli, Inter Milano se va duela cu Arsenal, iar Olympiacos va întâlni Bayer Leverkusen.

Manchester City

Manchester City. Sursa foto: facebook

Alte partide includ Real Madrid – AS Monaco, Sporting Lisabona – Paris Saint-Germain, Tottenham – Borussia Dortmund și Villarreal – Ajax Amsterdam.

Miercuri, primele meciuri sunt Galatasaray – Atletico Madrid și Qarabag – Eintracht Frankfurt, ambele de la ora 19:45. Ulterior, de la ora 22:00, se vor disputa Atalanta – Athletic Club, Chelsea – Pafos, Bayern Munchen – Union Saint-Gilloise, Juventus – Benfica, Newcastle United – PSV Eindhoven, Olympique Marseille – Liverpool și Slavia Praga – FC Barcelona.

Transfer spectaculos la FCSB. Becali a semnat cu un jucător valoros
Transfer spectaculos la FCSB. Becali a semnat cu un jucător valoros
Jude Law îl interpretează pe Vladimir Putin în „Vrăjitorul Kremlinului”
Jude Law îl interpretează pe Vladimir Putin în „Vrăjitorul Kremlinului”

Istvan Kovacs la Galatasaray – Atletico Madrid

Un punct de interes major pentru această rundă este delegarea arbitrului român Istvan Kovacs la meciul Galatasaray – Atletico Madrid. Partida va începe miercuri la ora 19:45 pe Stadionul Ali Sami Yen din Istanbul.

Atletico Madrid

Atletico Madrid. Sursa foto: Facebook

Kovacs va fi asistat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar fratele său, Szabolcs Kovacs, va fi al patrulea oficial. În plus, arbitrajul video va fi asigurat de olandezul Rob Dieperink, iar Cătălin Popa va ocupa rolul de asistent video.

Clasament

Clasamentul înaintea acestei etape îl poziționează pe Atletico Madrid cu 12 puncte, în timp ce Galatasaray are 9 puncte, ceea ce face ca meciul să fie esențial pentru echipa turcă în lupta pentru locul care permite calificarea mai departe.

În acest sezon, Istvan Kovacs a mai condus partide precum Olympiacos – FC Pafos 0-0, Villarreal – Juventus 2-2 și Liverpool – Real Madrid 1-0, câștigând experiență în competițiile europene de top.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:19 - Problema uriașă a celei mai lungi scări rulante din lume. O urcare durează aproape 30 de minute
12:15 - Doliu în justiție. Judecătoarea Ioana Tripon a încetat din viață la șapte luni după pensionare
12:09 - Transfer spectaculos la FCSB. Becali a semnat cu un jucător valoros
12:03 - Franța riscă taxe record la vin și șampanie dacă refuză invitația lansată de Trump. SUA, mesaj tăios pentru Macron
11:51 - Jude Law îl interpretează pe Vladimir Putin în „Vrăjitorul Kremlinului”
11:50 - Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”

HAI România!

Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor

Proiecte speciale