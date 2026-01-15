Ionuț Radu, caracterizări la superlativ pentru evoluțiile din Spania

Ionuț Radu (28 de ani) s-a acomodat perfect la Celta Vigo și a reușit să se impună în poarta spaniolilor. Goalkeeperul tricolor are evoluții sigure și este lăudat de oamenii de fotbal. În ultimele cinci jocuri din La Liga, Radu a primit un singur gol. În total, în acest sezon, el a strâns cinci partide în care a păstrat poarta imaculată.

El este pe locul 2 în cursa pentru Trofeul „Zamora”, acordat de cotidianul Marca portarului cu cele mai puține goluri primite, fiind la egalitate cu Marko Dimitrovic (Espanyol Barcelona).

Javier Mate, Emilio Lopez, Patxi Villanueva și Fermin Hortas, portari și foști antrenori ai celor de la Celta Vigo au vorbit despre Ionuț Radu, într-un material publicat de La Voz de Galicia.

„A progresat mult, se vede de la meci la meci. Atitudinea sa, atât în jocul cu piciorul, cât și la ieșirile pe mingi, înfruntările unu-la-unu, toate arată că a devenit un portar complet.

A venit în Spania ca un necunoscut, dar a prins rapid încredere. Deja își arătă calitățile. Și-a îmbunățit ieșirile, blochează mai bine mingea în aer și oferă mai multă siguranță”, a afirmat Javier Mate.

„Radu este un portar cu o capacitate extraordinară de adaptare, un portar care domină jocul prin continuitate, intuiește bine momentele și are un joc aerian foarte precis”, este de părere Emilio Lopez.

Iar Patxi Villanueva a sspus:„Este o achiziție foarte bună, devenind unul dintre cei mai valoroși din lot. Este un portar sigur, care oferă liniște și încredere colegilor.”

„Radu e un goalkeeper agil, rapid, complet, care intereprează sub toate aspectele jocul lui Celta. Este vital că știe să iasă foarte bine la mingile venite din cornere sau loviturile libere.

Și-a ameliorat și jocul de picior, la fel ca intervențiile aeriene. Celta a avut mereu portari de valoare, iar transferul lui Radu chiar e o mutare foarte bine nimerită”, a opinat și Fermin Hortas.