Farul Constanţa câştigă la Cluj: 2-0 în faţa CFR-ului, în Superliga

Etapa a 14-a din Superligă a adus o nouă surpriză: Farul Constanţa s-a impus sâmbătă seara, în deplasare, cu 2-0 în faţa celor de la CFR Cluj. Echipa antrenată de Ianis Zicu a dominat partida, profitând de un început de meci dezastruos pentru ardeleni.

Clujenii au avut ghinion încă din minutul 10, când Marcus Coco s-a accidentat şi a fost nevoit să părăsească terenul. Un minut mai târziu, Farul a deschis scorul: Işfan a şutat puternic din careu şi l-a învins pe portarul Hindrich.

Constănţenii au rămas periculoşi în ofensivă, iar în minutul 18 Radaslavescu l-a testat din nou pe goalkeeperul gazdelor cu un şut puternic. Doar un minut mai târziu, Narek Grigoryan a înscris un gol superb de la 20 de metri, ducând scorul la 2-0 pentru echipa de la malul mării.

Gazdele au încercat să revină în joc: Slimani a ratat o ocazie importantă în minutul 41, iar în finalul primei reprize, Emerllahu a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap. Bucuria CFR-ului a fost însă de scurtă durată – reuşita a fost anulată de VAR pentru poziţie de ofsaid.

În repriza secundă, ardelenii au continuat să caute golul care să relanseze partida, însă fără succes. Biliboc a avut o şansă bună în minutul 71, însă şutul său nu a prins cadrul porţii.

Finalul a fost marcat de un moment tensionat: în minutul 84, atacantul Farului, Ionuţ Cojocaru, s-a ciocnit violent cu portarul Hindrich, ambii fiind nevoiţi să părăsească terenul. Cojocaru a suferit o rană la cap, fiind bandajat masiv, iar Farul a rămas în zece oameni, epuizând schimbările.

Pentru CFR, Laurenţiu Rus a fost nevoit să-l introducă pe portarul Vâlceanu, care a bifat astfel debutul său.

După acest succes clar, Farul Constanţa a ajuns la 19 puncte şi urcă pe locul 7 în clasament. De cealaltă parte, CFR Cluj rămâne cu 13 puncte, pe poziţia a 13-a, la doar două locuri de zona retrogradării.

CFR Cluj: Hindrich (Vâlceanu 88) – Coco (Aly Abeid 10), Sinyan, M. Ilie, Camora – Fică (Muhar 46), T. Keita (Cernigoi 73), Emerllahu – Cordea (Korenica 46), Slimani, Biliboc. Antrenor: Laurenţiu Rus

Farul: Buzbuchi – D. Maftei (D. Sîrbu 46), Larie, B. Ţîru, Cr. Ganea – Vînă, Nikolov (Ramalho 24), Radaslavescu (L. Banu 78) – N. Grigoryan (I. Cojocaru 82), Işfan, R. Tănasă (V. Dican 46). Antrenor: Ianis Zicu

Cartonaşe galbene: Fică 32 / N. Grigoryan 19, Ramalho 68 Arbitri: Marcel Bîrsan - Ferencz Tunyogi, Adrian Popescu VAR: Adrian Popescu - Rareş Vidican