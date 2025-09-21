Ianis Hagi, debut în forță, ca titular pentru Alanyaspor. Dennis Man, o nouă dezamăgire la PSV

Ianis Hagi a fost titular pentru prima dată la noua formație, Alanyaspor. Internaționalul român a evoluat în partida disputată în deplasare, cu Istanbul BB, încheiată la egalitate, scor 1-1. Mijlocașul a stat pe teren până în minutul 65, atunci când a fost schimbat. A fost activ, a încercat poarta adversă, a arătat poftă de joc, după pauza prelungită, dar nu s-a lipit la gol.

A provocat acordarea unui cartonaș galben, după ce Ozdemir l-a faultat pe internaționalul român. În minutul 65 a fost schimbat. La câteva secunde după ce a fost avertizat și el cu cartonaș galben. Ianis și-a lovit un adversar cu degetel în zona gâtului.

Gazdele au deschis scorul în minutul 29 prin Eldor Shomurodov, oaspeții au egalat în repriza secundă, datorită reușitei lui Uchenna Ogundu din minutul 51.

După disputarea a șase etape din prima ligă turcă, Alanyaspor este pe locul al 7-lea cu 9 puncte. Lideră e Galatasaray Istanbul cu 15 puncte.

Dennis Man nu a jucat deloc, duminică, pentru formația sa, PSV Eindhoven. „Roș-albii” au remizat pe teren propriu în marele derby cu Ajax Amsterdam, scor 2-2. Ismael Saibari (7) și Yarek Gasiorowski (81) au punctat pentru gazde. Kenneth Taylor (31 - din penalty) și Oscar Gloukh (88) au fost marcatorii oaspeților. Internaționalul român nu a jucat niciun minut, la fel ca în etapa precedentă din campionatul Olandei.

La mijlocul acestei săptămâni, Man a fost folosit 11 minute în eșecul suferit de cei de la PSV, în grupa Ligii Campionilor, scor 1-3 pe teren propriu cu belgienii de la Royal Union.

Azi, în Primera Division, Rayo Vallecano și Celta Vigo au terminat la egalitate, scor 1-1. La gazde, Andrei Rațiu a fost titular și integralist. La oaspeți, Ionuț Radu a apărat pe tot parcursul partidei.