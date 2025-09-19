La Mamaia, sezonul nu s-a terminat: Adrenalină și distracție la Rally Show 2025

Mamaia rămâne în centrul atenției și după încheierea oficială a sezonului estival. Stațiunea continuă să atragă turiști și pasionați de evenimente, demonstrând încă o dată că este una dintre cele mai dinamice destinații de vacanță din România. În perioada 19–21 septembrie 2025, Mamaia găzduiește un eveniment automobilistic de anvergură – Mamaia Rally Show, organizat în apropierea zonei de cluburi Fratelli, Nuba și Loft.

Evenimentul transformă litoralul într-un punct de atracție pentru iubitorii de motorsport și aduce un plus de energie finalului de sezon. Organizația de Management al Destinației (OMD) Mamaia–Constanța susține inițiativa, în cadrul unei strategii menite să extindă sezonul turistic și să promoveze litoralul românesc prin evenimente tematice și experiențe diversificate.

peste 6.000 de cai putere la start,

mașini de competiție evaluate la 4 milioane de euro,

un mixt macadam + asfalt pe anvelope de macadam & 3 săritori artificiale,

600 de treceri și peste 1800 de sărituri,

20 de piloți de top internaționali din România, Spania, Italia, Austria, Bulgaria și Turcia,un palmares impresionant de 230 de titluri mondiale, europene și naționale.

Atmosfera nu se rezumă doar la motorsport: evenimentul aduce un adevărat festival în Mamaia – food trucks cu preparate variate, muzică, o zonă specială pentru copii și activități pentru întreaga familie.

12:00 – Deschiderea oficială @ Mamaia Rally Village

18:30 – Start Festiv & prezentarea piloților @ Portul Tomis

20:00 – Parada mașinilor până în Mamaia Rally Village

22:00 – Welcome Party @ La Nueva Cucaracha

10:00 – 12:00 – Antrenamente libere

17:00 – 19:00 – Heat 1 / Etapa de concurs

20:00 – 22:00 – Heat 2 / Etapa de concurs

22:00 – Mamaia Rally Show Party @ La Nueva Cucaracha

10:00 – 12:00 – Antrenamente libere

12:30 – 14:30 – Heat 3 / Etapa de concurs

15:30 – 17:30 – Sferturi, semifinale și marea finală

18:00 – Festivitatea de premiere @ Mamaia Rally Village

Publicul va avea acces liber atât la competițiile Mamaia Rally Show 2025, cât și la evenimentele conexe organizate găzduite de localul „La Nueva Cucaracha”. Pentru a încuraja participarea și a ușura deplasarea, organizatorii introduc Mamaia Rally Bus – un serviciu de transport gratuit, cu frecvență la fiecare 30 de minute, ce leagă mai multe puncte cheie din oraș: City Park Mall, Dobrogea, Hotel Central, Hotel Siret și Mamaia Rally Village.

Evenimentul se bucură de sprijinul Organizației de Management al Destinației Mamaia Constanța (OMD Mamaia Constanța), care susține inițiativele menite să mențină stațiunea activă și atractivă și după încheierea sezonului estival. George Măndilă, președintele OMD, transmite că Mamaia continuă să ofere distracție și energie și în afara lunilor de vară: „Prin Mamaia Rally Show demonstrăm că stațiunea rămâne vie, vibrantă și atractivă până târziu în toamnă. Este un eveniment spectaculos care aduce împreună pasiunea pentru motorsport și spiritul de festival de pe litoral.”

Astfel de evenimente contribuie la diversificarea ofertei turistice și evidențiază potențialul litoralului românesc în extra-sezon, oferind turiștilor ocazia de a se bucura de experiențe inedite și în luna septembrie.

OMD Mamaia Constanța are ca obiectiv principal promovarea stațiunii Mamaia și a orașului Constanța ca destinații turistice de referință, atât la nivel național, cât și internațional. Prin sprijinirea proiectelor de amploare, organizația contribuie la extinderea sezonului turistic, consolidarea imaginii stațiunii și atragerea de noi categorii de vizitatori, mai arată organizatorii.