Autostrada Sibiu-Piteşti, care va traversa Munții Carpați. Imagini cu traseul de mare viteză

Autostrada Sibiu-Piteşti, care va traversa Munții Carpați. Imagini cu traseul de mare vitezăAutostradă. Sursă foto: Freepik
Autostrada Sibiu-Pitești este cel mai ambițios și complex proiect rutier din România, datorită faptului că este prima autostradă care va traversa Munții Carpați, creând astfel „o legătură directă și rapidă între centrul și sudul țării”.

Autostrada Sibiu-Piteşti, care va traversa Munții Carpați, prinde contur

Un moment important pentru infrastructura națională este așteptat în anul 2028, când se estimează că șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă între Cluj-Napoca și Constanța. Finalizarea acestei secțiuni a autostrăzii A1, care leagă Sibiu de Pitești, va facilita evitarea completă a traficului din București și va conecta regiunea Ardealului cu Dobrogea printr-o rută modernă de mare viteză.

Cea mai dificilă parte a proiectului o reprezintă segmentele aflate în zonele montane. Tronsonul 2, care leagă Boița de Cornetu, este realizat de un consorțiu turcesc. În ceea ce privește Tronsonul 3, între Cornetu și Tigveni, firma italiană Webuild se ocupă de lucrări ce includ excavația celui mai lung tunel de pe întreaga autostradă, cu o lungime de 1,7 kilometri.

Pe Secțiunea 4, unde lucrările sunt realizate de firma Porr, progresul lucrărilor este avansa. Tunelul Momaia a aproape finalizat, iar reprezentanții autorităților anunță că această secțiune, cu o lungime de 9,8 kilometri, va fi deschisă circulației în anul 2026, anticipând astfel termenul prevăzut inițial în contract cu un an.

Liviu Cocoş, arestat preventiv. Directorul Companiei de Apă Brașov, acuzat de dare de mită. Update
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20-21 septembrie 2025. Dr. Mercola despre sănătatea noastră
Progrese mari la una dintre cele mai complexe autostrăzi din România

Secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești, considerată cea mai dificilă și complexă porțiune de drum de mare viteză din țară, înregistrează progrese semnificative în execuție. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că pe cei aproape 10 kilometri între Curtea de Argeș și Tigveni sunt mobilizați aproximativ 620 de muncitori și 200 de utilaje.

Potrivit oficialului, stadiul fizic al proiectului a ajuns la aproape 80%, iar în perioada următoare această secțiune va fi deschisă circulației. De asemenea, ministrul a postat imagini de pe șantier, unde antreprenorul austriac implicat în realizarea autostrăzii a demarat asfaltarea, marcând un moment important în derularea investiției.

Acest tronson face parte din proiectul strategic de infrastructură care va fluidiza traficul pe unul dintre cele mai solicitate coridoare rutiere din România.

Constructorul avansează simultan cu mai multe lucrări la tunelul Momaia.

În prezent, se desfășoară activități privind structura de rezistență a galeriei Daniela, care are o lungime de 1.350 de metri, precum și instalarea echipamentelor tehnice în cele două galerii Daniela și Alina, lungi de 1.350, respectiv 1.342 metri. De asemenea, se continuă lucrările de terasamente necesare proiectului.

Stația de betoane situată în zona Tigveni este operațională și asigură materialul betonier necesar pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor. Pe termen scurt, antreprenorul plănuiește să reia producția plăcilor prefabricate destinate tunelului Momaia. Până acum, au fost realizate 1.797 de elemente din totalul de 5.739 prevăzute în proiect.

Contractul pentru această investiție are o valoare de 1,678 miliarde lei, fără TVA, iar perioada de execuție este de 60 de luni, împărțită în 16 luni de proiectare și 44 de luni de execuție. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027, a anunțat pesocial media Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Charlie Kirk și lecția lui Havel
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
