Ianis Hagi, gol superb pentru Alanyaspor, cu doar câteva zile înainte de Turcia - România

Ianis Hagi a marcat pentru Alanyaspor în meciul cu Goztepe Izmir, iar echipa sa a obținut un egal dramatic, scor 2-2, în etapa a 26-a din Super Lig.

Alanyaspor a obținut sâmbătă un punct în deplasare, cu Goztepe Izmir, în etapa a 26-a din Super Lig, după un meci plin de evenimente. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Ianis Hagi a marcat un gol și a fost cel mai bun jucător de pe teren, conform evaluării sofascore, primind nota 8. Internaționalul român a fost înlocuit în minutul 89.

Meciul a început cu un penalti acordat gazdelor în minutul 7. Paulo Victor, portarul Alanyaspor, a respins inițial șutul lui Juan, dar brazilianul a reușit să marcheze la reluare, aducând Goztepe în avantaj. Ianis Hagi a restabilit rapid egalitatea în minutul 15, direct din lovitură liberă, șutul său pe colțul scurt surprinzându-i pe adversarii din zid și pe portar.

Gazdele au preluat din nou conducerea în minutul 59, printr-un gol marcat de Janderson. Reușita a fost validată de VAR după o așteptare de trei minute, iar tabela arăta 2-1 pentru Goztepe.

Această fază a menținut presiunea asupra Alanyaspor, care a căutat egalarea până în ultimele minute ale meciului.

Finalul meciului a adus dramatism, după ce Alanyaspor a egalat în minutul 90+9 prin Ibrahim Kaya. Echipa lui Ianis Hagi a obținut, astfel, un punct important în deplasare.

În clasamentul Super Lig, Goztepe Izmir este pe locul cinci, cu 43 de puncte, în timp ce Alanyaspor se află pe poziția 11, cu 28 de puncte. Ianis Hagi a fost, din nou, decisiv pentru echipa sa, iar Mircea Lucescu îl va trimite, cel mai probabil, titular în partida Turcia - România, programată pe 26 martie.