Fanii care nu au prins loc la meciul România - Turcia mai au o șansă. FRF încearcă să suplimenteze numărul de bilete

Federația Română de Fotbal (FRF) face demersurile necesare pentru a suplimenta numărul de bilete disponibile pentru fanii care își doresc să asiste la meciul împotriva Turciei, programat pe 26 martie, după ce tichetele inițiale, puse în vânzare vineri, s-au epuizat în doar 20 de secunde. Inițial, Federația Turcă de Fotbal a alocat 1.900 de bilete pentru fanii români, reținând diferența până la 2.130 din considerente de siguranță.

FRF a insistat pentru respectarea regulamentelor UEFA și a obținut ulterior cota completă de 2.130 de bilete, reprezentând 5% din capacitatea stadionului.

„Regretăm sincer faptul că nu au fost disponibile mai multe bilete pentru fanii români la partida Turcia – România, programată la Istanbul, pe 26 martie. Iniţial, Federaţia Turcă de Fotbal a alocat un număr de 1.900 de bilete pentru suporterii români, reţinând diferenţa până la 2.130 din considerente de siguranţă”, a anunțat FRF.

Toate biletele au fost puse simultan în vânzare și s-au epuizat imediat, în contextul în care pe platforma online erau conectați inițial aproximativ 3.700 de utilizatori, iar după lansarea vânzării numărul acestora a crescut la peste 5.000.

Fiecare comandă putea include maximum patru bilete, ceea ce înseamnă că doar o cincime dintre cei prezenți inițial pe site au reușit să finalizeze achiziția.

„FRF a insistat pentru respectarea regulamentelor UEFA şi, în urma demersurilor făcute, a obţinut cota corectă de bilete, reprezentând 5% din capacitatea stadionului, respectiv 2.130 de bilete”, mai arată sursa.

FRF a subliniat că biletele apar ca vândute în momentul în care sunt adăugate în coș și nu mai pot fi rezervate ulterior în etapa de completare a datelor cumpărătorului. Federația atrage atenția că nu există parteneriate cu agenții de turism și că niciun bilet nu a fost distribuit prin intermediul acestora.

„În momentul lansării vânzării, pe platformă se aflau aproximativ 3.700 de utilizatori, iar imediat după start numărul acestora a crescut la peste 5.000. Fiecare comandă a putut conţine maximum 4 bilete. Raportat la o medie de 3 bilete per comandă, rezultă că, dacă luăm în calcul doar cele 3.700 de persoane prezente iniţial pe site, aproximativ o cincime dintre acestea a reuşit să finalizeze achiziţia”, potrivit federației.

Suporterii sunt sfătuiți să evite achizițiile de pe platforme neoficiale, deoarece biletele sunt personalizate și securizate, iar în caz de speculație există riscul anulării lor.

„De asemenea, recomandăm ferm evitarea platformelor de re-sale şi a altor site-uri neoficiale. Biletele sunt securizate, personalizate şi pot fi urmărite.fiind emise pe numele persoanei care le-a comandat. În situaţia în care se dovedeşte specula, există posibilitatea anulării biletelor.

În prezent, FRF negociază suplimentarea numărului de bilete disponibile pentru fanii români. De asemenea, Federația Turcă de Fotbal intenționează să pună în vânzare bilete suplimentare cu aproximativ o săptămână înainte de meci, cu condiții care urmează să fie comunicate oficial.

Meciul dintre Turcia și România se va disputa joi, 26 martie, la ora 19:00, pe stadionul „Beşiktaş Park” din Istanbul, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial. Pentru fanii români, prețul unui bilet a fost stabilit la 145 RON, aproximativ 27 de euro, iar locurile sunt repartizate în Peluza Nord.

Pentru a se califica la turneul final, România trebuie să învingă Turcia în deplasare pe 26 martie și apoi câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo pe 31 martie, tot în deplasare. Dacă vor obține biletele pentru Mondial, tricolorii vor face parte dintr-o grupă alături de SUA, Paraguay și Australia.