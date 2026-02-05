Sport

Biletele pentru meciul Turcia - România, la vânzare de vineri. Prețul unui tichet și condițiile de cumpărare

Biletele pentru meciul Turcia - România, la vânzare de vineri. Prețul unui tichet și condițiile de cumpărareSuporteri România, Sursă foto: FRF
Federația Română de Fotbal anunță că biletele pentru partida Turcia – România, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, vor fi puse în vânzare începând de vineri. Meciul este programat joi, 26 martie, de la ora 19:00, ora României, și se va disputa la Istanbul, pe stadionul „Beşiktaş Park”, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la CM.

Meciul  Turcia -România. Biletele, disponibile online

Biletele destinate fanilor români vor fi disponibile online, începând de vineri, la prânz, pe site-ul bilete.frf.ro. Prețul unui tichet este de 145 de lei, echivalentul a 27 de euro, iar locurile sunt repartizate în Peluza Nord a stadionului. Pentru această partidă sunt puse la dispoziția suporterilor României 2.130 de bilete.

Condiții de cumpărare a biletelor pentru Turcia - România

Pentru fiecare comandă pot fi achiziționate maximum patru bilete. Toate tichetele vor fi personalizate și vor conține numele și prenumele, CNP-ul, seria și numărul cărții de identitate sau ale pașaportului, numărul de telefon și adresa de e-mail ale fiecărui spectator. Accesul pe stadion se face exclusiv pe baza unui bilet valid, indiferent de vârsta persoanei.

Începând de vineri, 6 februarie, la prânz, va fi posibilă înregistrarea comenzilor pentru bilete. După încheierea perioadei de vânzare, baza de date a cumpărătorilor va fi transmisă Federației de Fotbal din Turcia, în vederea personalizării biletelor.

Trei rețete turcești gustoase și ușor de făcut
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3. Primarul Robert Negoiță e cel vizat de anchetă

În aproximativ cinci zile, forul fotbalistic turc va trimite biletele personalizate către FRF. Ulterior, începând de vineri, 13 martie, Federația Română de Fotbal, prin operatorul de bilete Bilete.ro, va livra online cumpărătorilor tichetele comandate.

echipa nationala

Echipa națională Sursa foto: Facebook

Drumul tricolorilor spre Campionatul Mondial

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și apoi de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, programat pe 31 martie, tot în deplasare. În cazul în care vor obține calificarea la turneul final, tricolorii vor evolua în faza grupelor alături de SUA, Paraguay și Australia.

Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!

