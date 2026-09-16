România și Spania își consolidează cooperarea militară. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit miercuri, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, cu omologul său spaniol, Margarita Robles. Discuțiile au vizat cooperarea militară dintre cele două state, securitatea regională și contribuțiile României și Spaniei în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

La întrevedere au participat și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, precum și șeful spaniol al apărării, Teodoro López Calderón.

Radu Miruță a vorbit despre contribuția Spaniei la consolidarea securității în regiunea Mării Negre și despre participarea militarilor spanioli la misiunile de poliție aeriană desfășurate în România.

Ministrul român al Apărării a amintit și intervenția piloților militari spanioli din 16 august, când o aeronavă F-18 aflată în serviciul de poliție aeriană la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu a doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României.

În cadrul discuțiilor a fost abordată și prezența militarilor spanioli în Grupul de Luptă al NATO din România, structură condusă de Franța.

Cooperarea dintre România și Spania în domeniul apărării se desfășoară atât bilateral, cât și în cadrul structurilor aliate.

Cei doi miniștri au abordat și continuarea sprijinului pentru Ucraina, inclusiv prin Misiunea de Asistență Militară a Uniunii Europene și prin instrumentele europene destinate susținerii capacității de apărare a țării.

Pe agenda întrevederii s-au aflat și contribuțiile României și Spaniei la misiunile și operațiile desfășurate de Uniunea Europeană în cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune.

Oficialii au discutat, totodată, despre evoluțiile din Balcani, Africa și Orientul Mijlociu, precum și despre inițiativele referitoare la securitatea maritimă.

Întâlnirea desfășurată la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu se înscrie în dialogul politico-militar dintre România și Spania, în contextul cooperării dintre cele două state în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Spania participă la misiunile NATO desfășurate în România, inclusiv prin militarii și aeronavele dislocate la Mihail Kogălniceanu. Ministerul spaniol al Apărării a confirmat miercuri prezența Margaritei Robles la bază și întâlnirea acesteia cu Radu Miruță.