Ploile torențiale care afectează estul Spaniei au provocat moartea a două persoane și au determinat autoritățile să mențină alerta de vreme extremă în Barcelona și în zonele învecinate. Cantitățile mari de precipitații au crescut riscul de inundații și de revărsare a râurilor, iar populația din regiunile amenințate a fost îndemnată să rămână în locuințe, potrivit EFE.

Furtunile au început sâmbătă după-amiază, iar autoritățile au luat măsuri pentru limitarea riscurilor, inclusiv anularea unor evenimente publice și transmiterea de avertizări către locuitorii din zonele vulnerabile.

Agenția meteorologică spaniolă Aemet a avertizat duminică dimineață că mai multe zone din provinciile Barcelona și Girona se confruntă în continuare cu fenomene meteorologice extreme.

„Situaţia de pericol extrem continuă în anumite zone din Barcelona şi Girona. În cursul nopţii, s-au acumulat peste 100 de litri pe m² în numeroase locuri”, a transmis agenția meteorologică pe platforma X.

Din cauza precipitațiilor abundente, autoritățile le-au recomandat locuitorilor din zonele cele mai expuse să nu își părăsească locuințele. Totodată, au fost anulate mai multe manifestări publice, în contextul în care condițiile meteorologice au continuat să se înrăutățească.

În timpul nopții, echipele de intervenție au acordat ajutor persoanelor rămase blocate în autoturisme, după ce străzile au fost inundate în localitatea Granollers, situată la nord de Barcelona, precum și în alte localități afectate de furtună.

Protecția Civilă din Spania a trimis duminică dimineață mesaje de alertă pe telefoanele mobile ale persoanelor care locuiesc în apropierea râului Besòs, avertizând asupra posibilității ca acesta să iasă din matcă.

Locuitorii au fost îndemnați să se refugieze la „etajele superioare” ale locuințelor, dacă râul se revarsă, pentru a evita pericolul provocat de creșterea nivelului apei.

Autoritățile monitorizează evoluția situației, în condițiile în care ploile abundente pot provoca inundații rapide și pot pune în pericol comunitățile din apropierea cursurilor de apă.

Ploile torențiale care afectează țara au provocat moartea a două persoane, potrivit autorităților. Printre victime se numără o femeie în vârstă de 102 ani, care a fost luată de viituri sâmbătă, într-o localitate din regiunea Castilia-La Mancha, situată în sud-estul Spaniei.

Fenomenele meteorologice extreme au provocat pagube și au determinat intervenția serviciilor de urgență în mai multe zone, în special acolo unde acumulările de apă au afectat drumurile și au blocat circulația.

Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat anularea, sâmbătă, a manifestației pentru dreptul la locuință programate la Barcelona. Evenimentul făcea parte dintr-o serie de mobilizări organizate în zeci de orașe din Spania, inclusiv la Madrid, unde au participat zeci de mii de persoane.

Ploile care afectează Barcelona sunt provocate de un fenomen meteorologic caracterizat prin „averse şi furtuni foarte violente şi persistente” în estul Spaniei, potrivit Aemet.

Fenomenul a început joi și este estimat să se încheie duminică, însă autoritățile continuă să monitorizeze evoluția precipitațiilor și riscurile asociate acestora.