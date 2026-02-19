Moldovenii care revin acasă vor putea aduce mai multe bunuri fără taxe până în 2026

Republica Molodva. Cetățenii Republicii Moldova care aleg să revină cu traiul permanent în țară vor putea aduce o serie extinsă de bunuri personale fără a achita taxe vamale. Guvernul a aprobat lista detaliată a articolelor și cantităților admise în regim de scutire de la plata drepturilor de import, în conformitate cu prevederile legale aplicabile până la 31 decembrie 2026.

Decizia are drept scop facilitarea procesului de revenire acasă pentru moldovenii stabiliți peste hotare, prin reducerea costurilor aferente mutării și clarificarea procedurilor vamale. Lista aprobată stabilește exact tipurile de bunuri și limitele cantitative care pot fi introduse fără taxe, pentru a asigura aplicarea uniformă a reglementărilor.

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a menționat că decizia pune în aplicare legea care extinde, până la 31 decembrie 2026, scutirile la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și pentru un autovehicul adus de cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul permanent în țară.

„În mare parte, lista nu a suferit modificări în ceea ce privește bunurile personale. Avem nevoie de această hotărâre de Guvern ca să existe claritate asupra a ceea ce pot introduce cetățenii atunci când revin acasă, fără a plăti drepturi de import”, a adăugat ministrul.

Documentul prevede că persoanele care revin definitiv în Republica Moldova pot introduce fără plata taxelor vamale mai multe electrocasnice necesare pentru gospodărie. Printre acestea se numără un televizor, o mașină de cusut, o mașină de spălat vase, o mașină de spălat rufe, un cuptor cu microunde și o cafetieră.

Lista este completată de trei seturi de mobilier și până la zece scaune, astfel încât beneficiarii să își poată amenaja locuința. De asemenea, sunt admise o bicicletă, o trotinetă electrică și două cărucioare pentru copii. În categoria accesoriilor sunt incluse trei ceasuri și patru perechi de ochelari.

În ceea ce privește articolele vestimentare și textilele, fiecare persoană poate introduce până la 100 de kilograme de haine purtate, zece perechi de încălțăminte, precum și până la zece kilograme de draperii și articole pentru servicii de masă și bucătărie.

Legea stabilește că aceste facilități sunt acordate persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani, dețin cetățenia Republicii Moldova și au locuit în afara țării cel puțin 36 de luni în ultimii cinci ani. Beneficiarii trebuie să facă dovada deținerii unui permis de ședere permanentă sau temporară într-un alt stat.

În cazul importului unui automobil, termenul de exploatare al acestuia nu trebuie să depășească 10 ani, iar valoarea vehiculului nu poate fi mai mare de 550.000 de lei. De asemenea, beneficiarul trebuie să dețină un permis de conducere valabil, iar înstrăinarea automobilului importat cu scutire de taxe este interzisă timp de trei ani.

Autoritățile precizează că bunurile introduse în baza acestor facilități pot fi utilizate exclusiv de persoanele care au beneficiat de scutiri, măsura fiind menită să asigure respectarea destinației declarate și prevenirea eventualelor abuzuri.