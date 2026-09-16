Mai multe familii din Târgu Mureș încearcă să afle dacă, în ce condiții și la ce preț pot cumpăra apartamentele ANL în care locuiesc de ani de zile, în condițiile în care peste 11.750 de astfel de locuințe au fost deja vândute la nivel național. Lavinia Șandru a transmis solicitări către Primăria Târgu Mureș, S.C. Locativ S.A. și Agenția Națională pentru Locuințe pentru clarificarea situației.

Peste 11.750 de locuințe ANL au fost vândute până în prezent în România, în 87 de localități, însă la Târgu Mureș există familii care reclamă că încă nu au informații clare despre posibilitatea de a cumpăra apartamentele în care locuiesc.

Lavinia Șandru, coordonatorul Biroului Central de Strategie și Comunicare al PUSL și liderul PUSL Mureș, a trimis solicitări oficiale către Primăria Târgu Mureș, S.C. Locativ S.A. și Agenția Națională pentru Locuințe. Ea cere explicații în legătură cu întârzierile reclamate de chiriașii locuințelor ANL.

Legea nr. 152/1998 permite chiriașilor locuințelor pentru tineri construite prin ANL să solicite cumpărarea apartamentelor în care locuiesc, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislație. Autoritățile trebuie să soluționeze cererile în maximum 90 de zile de la momentul în care locuințele îndeplinesc condițiile legale pentru a putea fi vândute.

La Târgu Mureș ar exista însă solicitări depuse de mai mult timp, în cazul cărora familiile nu ar fi primit informații clare privind cumpărarea locuințelor.

Primăriei Târgu Mureș și societății Locativ li s-a cerut să comunice inventarul complet al locuințelor ANL existente în municipiu, dar și situația cererilor de cumpărare depuse începând din anul 2015.

Solicitările urmăresc, de asemenea, să clarifice motivele pentru care unele dintre aceste cereri nu au fost soluționate.

Printre aspectele pentru care au fost solicitate explicații se află situația cadastrală a imobilelor ANL, documentele necesare pentru cumpărarea acestora și modul în care este calculat prețul de vânzare.

În același timp, Agenției Naționale pentru Locuințe i s-a cerut să verifice dacă autoritățile locale și-au îndeplinit obligațiile stabilite prin lege.

„Sunt familii care plătesc chirie de ani de zile pentru aceste apartamente și nu găsesc niciun răspuns clar atunci când vor să își cumpere locuința în care trăiesc. Nu vom lăsa această tăcere administrativă să continue și vom urmări, prin toate mijloacele legale, ca Primăria Târgu Mureș, S.C. Locativ S.A. și Agenția Națională pentru Locuințe să răspundă la fiecare întrebare din aceste solicitări”, a declarat Lavinia Șandru.

La nivel național, peste 11.750 de locuințe construite prin ANL au fost cumpărate ulterior de chiriași.

Astfel de locuințe au fost vândute în numeroase orașe din țară, printre care București, Iași, Constanța, Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Ploiești, Bacău, Suceava și Baia Mare.

În acest context, familiile din Târgu Mureș așteaptă să afle care sunt motivele pentru care cererile lor nu au fost soluționate și când vor primi informații concrete despre posibilitatea cumpărării locuințelor în care stau.