Partidul Rusia Unită, formațiunea susținută de președintele Vladimir Putin, conduce după primele rezultate ale alegerilor parlamentare desfășurate în Rusia între 18 și 20 septembrie 2026, într-un scrutin marcat de războiul din Ucraina, atacuri cu drone și acuzații privind atacuri asupra sistemelor electorale. Potrivit Reuters, formațiunea se afla la 57,5% din voturi după numărarea parțială a buletinelor.

Votul pentru cei 450 de membri ai Dumei de Stat este primul scrutin parlamentar organizat în Rusia de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Participarea la urne ajunsese la aproximativ 57%, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale citate de Reuters.

Primele rezultate indică menținerea dominației politice a partidului Rusia Unită în camera inferioară a Parlamentului rus.

Reuters relatează că formațiunea obținuse 57,5% din voturi în rezultatele parțiale. Partidul Comunist, Partidul Liberal-Democrat, Oamenii Noi și Rusia Justă se aflau, la rândul lor, în cursă pentru mandate.

Un sondaj realizat la ieșirea de la urne de VCIOM, citat de AFP și TVR, indica un scor de 49,4% pentru Rusia Unită. Diferența față de rezultatele parțiale este explicabilă prin faptul că exit-poll-ul și numărarea oficială reprezintă etape diferite ale procesului electoral.

Duma de Stat are 450 de membri, aleși pentru un mandat de cinci ani. Jumătate dintre mandate sunt repartizate prin liste de partid, iar celelalte 225 prin circumscripții uninominale.

Alegerile au fost organizate într-un sistem politic în care accesul opoziției la competiția electorală este puternic limitat.

Reuters a relatat înaintea scrutinului că majoritatea candidaților care s-au pronunțat împotriva războiului au fost excluși din cursă. Partidul liberal Yabloko a fost împiedicat să participe cu lista națională, în urma unei decizii a Curții Supreme, deși unii dintre candidații săi au putut participa în circumscripții individuale.

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) nu a fost invitată să trimită observatori internaționali pentru scrutin. Moscova a respins în mod repetat criticile privind modul de organizare a alegerilor și susține că procesul electoral se desfășoară în conformitate cu legislația rusă.

În cea de-a doua zi a alegerilor, autoritățile ruse au anunțat atacuri asupra sistemelor de vot electronic și a unor rețele de comunicații.

Comisia Electorală Centrală a susținut că atacurile au fost respinse și că procesul electoral a continuat. La Moscova, autoritățile au raportat un atac asupra sistemului de vot online, în timp ce Ministerul Digitalizării a anunțat un incident asupra unor linii de comunicații din Extremul Orient.

Președintele Vladimir Putin a acuzat Ucraina că încearcă să interfereze cu alegerile, însă Reuters a precizat că liderul rus nu a prezentat dovezi pentru această acuzație.

Ultima zi de vot a fost marcată și de un atac masiv cu drone asupra Moscovei și regiunii din jurul capitalei.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că peste 1.600 de drone au fost interceptate începând de sâmbătă, dintre care aproximativ 450 ar fi vizat capitala. Un obiectiv al rafinăriei de petrol din Moscova a fost avariat, iar autoritățile au raportat victime în regiunea Moscovei.

Potrivit autorităților ruse, atacurile au fost respinse și nu au împiedicat desfășurarea alegerilor. Afirmația Moscovei potrivit căreia atacurile au avut scopul de a perturba scrutinul este o evaluare a autorităților ruse, nu un fapt independent confirmat.

Un alt element controversat al scrutinului este organizarea votului în Crimeea și în zone din regiunile ucrainene Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson aflate sub control rusesc.

Moscova tratează aceste teritorii drept parte a Federației Ruse, însă Ucraina și state occidentale contestă anexarea lor. Organizarea alegerilor ruse în aceste teritorii a fost condamnată de Kiev și de oficiali europeni ca fiind contrară dreptului internațional.

Rezultatele finale vor arăta distribuția mandatelor în Duma de Stat și dimensiunea majorității obținute de Rusia Unită. Pentru Kremlin, scrutinul reprezintă și un indicator al sprijinului intern pentru politica actuală, inclusiv pentru continuarea războiului din Ucraina.

Alegerile din 2026 sunt astfel relevante nu doar pentru componența viitorului parlament rus, ci și pentru modul în care autoritățile de la Moscova vor interpreta rezultatul în raport cu războiul și cu politica internă.