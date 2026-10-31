Economie

Zona euro, aproape de criză. Creștere economică de doar 0,4%, Franța scade, Italia stagnează, Germania crește cu doar 0,2%

Zona euro, aproape de criză. Creștere economică de doar 0,4%, Franța scade, Italia stagnează, Germania crește cu doar 0,2%
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Din cuprinsul articolului

Economia din zona euro a înregistrat un avans de 0,4% în perioada iulie-septembrie 2026, potrivit datelor preliminare publicate de Eurostat. Deși ritmul de creștere a încetinit față de trimestrul precedent, când fusese de 0,6%, rezultatul a depășit estimările analiștilor, care anticipau o creștere de numai 0,2%. Evoluțiile economice au fost însă diferite de la o țară la alta.

Franța, codașă în zona euro

Franța, a doua economie a zonei euro, a consemnat o contracție neașteptată de 0,1% în trimestrul al treilea. Rezultatul vine într-un context marcat de tensiuni politice și bugetare, de creșterea costurilor de împrumut și de îngrijorările investitorilor privind deficitul și datoria publică. În același timp, protestele legate de costul vieții au continuat să afecteze climatul social, unele manifestații degenerând în confruntări violente.

Germania, cea mai mare economie europeană, a raportat un avans modest, de 0,2%, în timp ce economia Italiei a stagnat. Spania a avut o evoluție mai bună, cu o creștere de 0,6%, susținută de consumul intern, turism și productivitate. Irlanda a înregistrat un avans de 5,5%, însă datele privind PIB-ul acestei țări sunt cunoscute pentru volatilitatea lor, din cauza rolului important al companiilor multinaționale în economie.

BCE avertizează asupra riscurilor economice

Publicarea datelor Eurostat a avut loc la o zi după ce Banca Centrală Europeană a decis să mențină dobânzile la nivelurile actuale. Instituția a apreciat că scumpirea energiei nu a produs, până în prezent, efecte inflaționiste secundare semnificative, dar a atras atenția asupra intensificării riscurilor care pot afecta creșterea economică.

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Analiștii iau în calcul posibilitatea ca BCE să majoreze din nou dobânzile în decembrie, dacă presiunile asupra prețurilor se mențin.

BCE

BCE / sursa foto: dreamstime.com

Joe Nellis, director de cercetare economică la firma de consultanță MHA, consideră că zona euro demonstrează o reziliență neașteptată într-un context economic și geopolitic dificil. El avertizează însă că rezultatele recente nu elimină problemele structurale, printre care productivitatea redusă, investițiile insuficiente, presiunile demografice și pierderea competitivității industriei europene.

Perspective incerte pentru zona euro în 2027

Evoluția economiei europene în 2027 va depinde și de situația geopolitică, în special de conflictul din Orientul Mijlociu. Potrivit lui Nellis, dacă tensiunile nu se vor încheia în perioada următoare, costurile energiei și transporturilor ar putea crește suplimentar.

Aceste scumpiri ar pune presiune pe bugetele gospodăriilor, într-un moment în care încrederea consumatorilor este deja scăzută. Astfel, deși economia zonei euro a depășit estimările în trimestrul al treilea, perspectivele rămân marcate de incertitudini.

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