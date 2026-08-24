Alternativa pentru Germania (AfD) își menține obiectivul de a retrage Germania din zona euro, lidera partidului, Alice Weidel, reafirmând în weekend că formațiunea ar urmări ieșirea țării din moneda unică europeană dacă ar ajunge la guvernare, potrivit publicației germane Deutschlandfunk.

Declarația vine într-un moment în care AfD câștigă teren în sondajele din Germania și înaintea unor alegeri regionale importante. Subiectul este relevant pentru întreaga Uniune Europeană, deoarece Germania este cea mai mare economie din zona euro și unul dintre principalii piloni ai monedei unice.

Potrivit postului public Deutschlandfunk, Weidel a reafirmat pe 23 august 2026 intenția partidului de a scoate Germania din euro, alături de alte obiective legate de controlul frontierelor și de spațiul Schengen.

Poziția AfD privind moneda unică europeană nu este una nouă, însă declarațiile recente ale lui Alice Weidel readuc în centrul atenției unul dintre cele mai controversate puncte ale programului economic al formațiunii.

AfD susține de mai mulți ani că actualul sistem al zonei euro nu mai respectă principiile pe care a fost construită moneda unică. Partidul critică în special politicile de sprijin financiar între statele europene, mecanismele de salvare financiară și deciziile luate la nivelul Uniunii Europene și al Băncii Centrale Europene.

Pe site-ul oficial al formațiunii, AfD susține explicit că Germania ar trebui să părăsească actuala uniune monetară și să pună capăt participării la ceea ce partidul numește „uniunea de transferuri”. Documentele partidului prevăd inclusiv posibilitatea reintroducerii unei monede naționale germane, precum marca germană.

O eventuală retragere a Germaniei ar avea consecințe care ar depăși cu mult granițele țării. Germania este cea mai mare economie din zona euro și unul dintre cei mai importanți contributori la mecanismele financiare europene.

Din acest motiv, perspectiva unei ieșiri a Germaniei din euro este privită cu atenție de economiști, companii și instituțiile europene. Deutschlandfunk notează că economiștii și reprezentanții mediului de afaceri au avertizat asupra posibilelor efecte negative ale unei astfel de decizii.

Dezbaterea este cu atât mai importantă cu cât AfD înregistrează rezultate tot mai bune în anumite regiuni ale Germaniei. Reuters a relatat recent că partidul are un avans important în unele landuri din estul țării, înaintea alegerilor regionale programate în septembrie 2026.

Programul partidului prevede ieșirea Germaniei din actualul sistem al monedei unice sau, ca alternativă, o reformare profundă a uniunii monetare.

AfD susține că Germania ar trebui să își recapete controlul asupra politicii monetare și să fie pregătită pentru introducerea unei noi monede naționale. În documentele partidului apare explicit ideea revenirii la o monedă germană, în cazul în care actualul sistem monetar european nu poate fi schimbat.

Formațiunea critică, de asemenea, politicile Băncii Centrale Europene și mecanismele europene prin care statele membre participă la programe comune de sprijin financiar.

Deocamdată, AfD nu face parte din guvernul federal german, iar celelalte mari partide germane au exclus cooperarea politică cu formațiunea la nivel federal.

Totuși, creșterea electorală a AfD face ca pozițiile sale privind euro și Uniunea Europeană să fie urmărite mai atent. O eventuală schimbare de direcție a politicii germane ar putea avea efecte asupra piețelor financiare, comerțului european și arhitecturii instituționale a Uniunii Europene.

În concluzie, AfD și-a reafirmat unul dintre cele mai radicale obiective economice: retragerea Germaniei din zona euro. Deși un astfel de scenariu nu este în prezent o politică a guvernului de la Berlin, poziția devine relevantă pe fondul creșterii electorale a partidului și al importanței Germaniei pentru economia europeană.