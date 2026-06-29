O amplă inițiativă politică tulbură legislativul de la Strasbourg. Peste 200 de eurodeputați au solicitat în mod oficial deschiderea unei anchete care vizează familia politică de extremă dreaptă din care fac parte partidele Alternativa pentru Germania (AfD) și formațiunea franceză Reconquete. Grupul este suspectat că ar încălca valorile fundamentale ale Uniunii Europene, conform AFP.

Această acțiune de amploare ar putea avea consecințe financiare severe pentru formațiunea vizată, existând riscul major ca procedura să conducă la suspendarea tuturor finanțărilor europene acordate grupului Europa Națiunilor Suverane.

La baza acestei moțiuni de amploare stă un raport detaliat emis de Autoritatea pentru partidele politice europene. Documentul oficial enumeră o serie de publicații și declarații controversate ale aleșilor care fac parte din acest grup politic.

Printre elementele incriminatorii se numără o înregistrare video în care un deputat slovac compară un migrant sudanez cu un „psihopat respingător și murdar”. De asemenea, raportul menționează un comunicat de presă emis de un partid bulgar, în cuprinsul căruia homosexualitatea este asimilată cu pedofilia.

Materialul probator include și două înregistrări video ale lui Eric Zemmour, liderul formațiunii franceze Reconquête. Una dintre aceste postări poartă un titlu extrem de controversat, respectiv „Furtul la Muzeul Luvru este un jihad zilnic”.

Grupul celor peste 200 de semnatari ai moțiunii reunește europarlamentari ecologiști, de dreapta, de stânga și de centru. Aceștia solicită ca Autoritatea pentru partidele politice europene să demareze de urgență o anchetă oficială pentru a stabili cu certitudine dacă această familie politică, reunită sub numele de Europa Națiunilor Suverane, încalcă în mod sistematic principiile comunitare.

„Poziţia noastră este clară: cei care încalcă regulile nu mai trebuie să fie recompensaţi cu milioane din banii publici”, a declarat europarlamentarul german Daniel Freund, un politician extrem de activ în gestionarea acestui dosar.

Pașii următori în această procedură sunt deja stabiliți. Moțiunea inițiată de eurodeputați va fi supusă la vot în cadrul Parlamentului European în cursul săptămânii viitoare. În cazul în care Autoritatea pentru partidele politice europene va deschide ancheta, iar concluziile acesteia vor confirma acuzațiile, grupul Europa Națiunilor Suverane va suferi o lovitură dură. Formațiunea va fi obligată să renunțe definitiv la subvențiile destinate congreselor și campaniilor sale electorale.

Miza este una extrem de importantă din punct de vedere financiar, având în vedere că aceste ajutoare economice pot atinge suma de aproape două milioane de euro în fiecare an.

În replică, reprezentanții grupului Europa Națiunilor Suverane resping toate acuzațiile care le sunt aduse și susțin că întreaga procedură pornită împotriva lor este una motivată strict politic.