Scena politică din Germania traversează o perioadă de turbulențe majore, în care opțiunile electoratului se distanțează tot mai mult de actuala putere. Partidul antiimigraţie Alternativa pentru Germania își consolidează poziția de lider în sondaje, reușind să devanseze principalele forțe politice tradiționale.

Conform celei mai recente cercetări sociologice realizate de institutul Infratest dimap, formațiunea de extremă dreaptă își păstrează un avantaj considerabil în fața blocului conservator, în timp ce partidele aflate la guvernare continuă să piardă sprijinul cetățenilor, anunță dpa.

Cel mai nou sondaj Deutschlandtrend, efectuat pentru postul public ARD și transmis de dpa, arată că AfD se menţine în fruntea preferinţelor electoratului, cu un avans de cinci puncte procentuale, în timp ce partidele coaliţiei de guvernare pierd teren. Această evoluție confirmă o tendință de polarizare pe scena politică de la Berlin.

Blocul conservator, alcătuit din Uniunea Creştin Democrată și Uniunea Creştin Socială, înregistrează o ușoară scădere. Astfel, CDU - CSU este creditat cu 22% din intenţiile de vot, în scădere cu un punct procentual faţă de sondajul precedent, în timp ce AfD rămâne la 27%. Scăderea conservatorilor reprezintă un semnal de alarmă pentru liderul formațiunii, Friedrich Merz, în eforturile sale de a recâștiga electoratul de centru-dreapta.

Nici stânga politică nu traversează o perioadă complet stabilă, deși unele formațiuni înregistrează creșteri ușoare. Partidul Social Democrat, principala forță a actualului executiv, continuă să scadă în opțiunile publicului. SPD pierde un punct procentual, ajungând la 12%.

Pe de altă parte, partenerii de coaliție ai social-democraților au motive de optimism moderat. În schimb, Verzii și Die Linke câştigă fiecare un punct procentual, ajungând la 15%, respectiv 11% din opțiunile exprimate de cei intervievați.

În mod paradoxal, o altă componentă a guvernului se află într-o situație critică. Partidul Liber Democrat, cotat cu doar 4% din intenţiile de vot, continuă să se afle sub pragul de accedere în Bundestag, ceea ce pune în pericol viitoarea sa reprezentare parlamentară.

Datele colectate reflectă atmosfera politică exact dinaintea unor decizii guvernamentale majore. Studiul a fost realizat pe baza unui eșantion relevant de populație, chiar în primele zile ale săptămânii.

Infratest dimap a intervievat un eşantion reprezentativ de 1.317 persoane cu drept de vot, de luni până miercuri, aşadar înaintea anunţului privind planurile de reformă ale coaliţiei de guvernare. Experții sociologi precizează că marja de eroare a sondajului este de 2-3 puncte procentuale, datele oferind o imagine de ansamblu clară asupra nemulțumirilor actuale ale germanilor.