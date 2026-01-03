Republica Moldova privește cu speranță spre zona euro. Maia Sandu felicită Bulgaria pentru aderare

Republica Moldova își reafirmă aspirațiile europene, urmărind cu admirație și speranță aderarea Bulgariei la zona euro, un moment considerat de autoritățile de la Chișinău drept un reper important pe drumul integrării europene a statelor din regiune. Mesajul vine în contextul în care Bulgaria a devenit, începând cu 1 ianuarie, cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a felicitat autoritățile de la Sofia pentru acest pas major, subliniind importanța lui atât pentru cetățenii bulgari, cât și pentru mediul de afaceri. Șefa statului a evidențiat faptul că aderarea la moneda unică europeană consolidează integrarea europeană și creează noi oportunități economice.

„Acest pas deschide noi oportunități pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri și consolidează integrarea europeană”, a scris Maia Sandu.

Totodată, președinta a subliniat că Republica Moldova privește acest moment „cu admirație și speranță”, în timp ce își continuă propriul parcurs european, într-un context regional marcat de transformări economice și politice profunde.

Odată cu aderarea Bulgariei, în Uniunea Europeană au mai rămas doar șase state care și-au păstrat moneda națională: Suedia, Danemarca, Ungaria, Polonia, România și Cehia. Intrarea Sofiei în zona euro marchează un moment istoric pentru țară, dar și pentru regiunea Europei de Sud-Est.

Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, a declarat anterior că euro nu este „doar o monedă, ci o alegere strategică”, menită să consolideze poziția Bulgariei în cadrul Uniunii Europene. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe desfășurate la Sofia, în luna noiembrie 2025.

La același eveniment, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a oferit asigurări că trecerea la moneda unică va întări fundamentele economiei bulgare. Potrivit acesteia, adoptarea euro va spori reziliența țării la șocurile economice globale și va consolida vocea Sofiei în procesul decizional al zonei euro.

Totuși, tranziția nu a fost lipsită de dezbateri. Unele voci din mediul academic au avertizat asupra provocărilor pe termen scurt. „Susținătorii aderării Bulgariei la zona euro au afirmat că, intrând în «clubul bogaților», țara va avea de câștigat și va înregistra progrese semnificative”, a explicat, într-un interviu pentru Deutsche Welle, Roșița Rangelova, profesoară la Institutul de Cercetări Economice al Academiei Bulgare de Științe.

Procesul oficial de aderare a Bulgariei la zona euro a fost lansat în 2018. Din anul 2020, leva bulgărească era deja ancorată de euro prin mecanismul cursului de schimb, un pas esențial în pregătirea tranziției la moneda unică.

La începutul lunii iunie 2025, Comisia Europeană a dat undă verde aderării Bulgariei, iar Banca Centrală Europeană a constatat că economia țării era suficient de pregătită pentru acest pas. Ulterior, membrii Eurogrupului au recomandat oficial admiterea Bulgariei în comunitatea statelor din zona euro.

Aderarea a reflectat progresele economice realizate de Bulgaria în ultimul deceniu. Indicatorii macroeconomici au fost considerați stabili, iar inflația a scăzut semnificativ, situându-se la aproximativ 2,8%, față de 13% înregistrate în 2022.

În același timp, deficitul bugetar și datoria publică au rămas la niveluri reduse – aproximativ 3% și, respectiv, 24% din PIB – respectând criteriile Uniunii Europene. Prognozele economice sunt, de asemenea, optimiste: potrivit estimărilor UE, PIB-ul real al Bulgariei urma să crească cu 3% în 2025, cu 2,7% în 2026 și cu 2,1% în 2027.