Ioan Aurel Pop: Școala e în derivă. Critici la adresa reformelor din educație

Reformele succesive din educație, schimbarea frecventă a regulilor și lipsa de continuitate au dezorientat atât elevii, cât și profesorii, consideră istoricul Ioan Aurel Pop. Acesta susține că sistemul românesc are nevoie de stabilitate, de discipline fundamentale mai bine reprezentate și de profesori selectați pe criteriul competenței. Invitat în emisiunea „Evenimentul Istoric”, moderată de Dan Andronic, Ioan Aurel Pop a criticat practica prin care aproape fiecare nou ministru începe o altă reformă.

„Nu se pot face reforme continue. Nici măcar nu e bine să vorbești mereu de reforme”, a spus istoricul.

În opinia lui Ioan Aurel Pop, efectele unei schimbări majore în educație nu pot fi evaluate după câteva luni.

Consecința este pierderea autorității funcției.

„Miniștrii se perindă, funcționarii rămân acolo, că sunt funcționari publici”, a spus acesta.

Verdictul istoricului asupra situației actuale este unul dur.

„Școala e în derivă”, a afirmat Ioan Aurel Pop.

El consideră că o reformă reală ar fi trebuit să vizeze inclusiv timpul acordat disciplinelor școlare.

„Disciplinele să aibă cel puțin două ore pe săptămână. O disciplină cu o oră pe săptămână nu e o disciplină”, a spus acesta.

În schimb, una dintre schimbările majore a fost trecerea de la trimestre la module.

„Ce reformă e asta în care, în loc de trei trimestre și trei vacanțe, faci cinci module și cinci vacanțe? Nu e o formă fără fond, vorba lui Maiorescu?”, a întrebat istoricul. Potrivit lui, fragmentarea anului școlar afectează continuitatea procesului de învățare. „Copiii sunt complet dezorientați, pentru că și profesorii la fel. Începi un capitol și vine o vacanță. Vacanța te întrerupe. N-ai timp să faci recapitulare și fixare, o iei de la capăt, că au uitat copiii ce ai făcut”, a afirmat Ioan Aurel Pop.

Istoricul a vorbit și despre reducerea ponderii unor materii pe care le numește „discipline identitare”.

„În școală nu mai există discipline identitare. Disciplinele identitare, care sunt limba, literatura română, istoria, geografia, câteva aspecte ale vieții acestui popor, sunt considerate rușinoase”, a afirmat acesta.

Ioan Aurel Pop a susținut că patriotismul și sentimentul apartenenței se construiesc atât în familie, cât și prin educație.

„Patriotismul se cultivă prin familie, prin educația pe care o primește copilul în familie și, pe urmă, elevul, adolescentul, în școală”, a spus istoricul.

O altă problemă identificată de Ioan Aurel Pop este scăderea atractivității profesiei didactice.

„Astăzi profesorul e al nimănui, uitat și disprețuit de toți”, a spus acesta.

În opinia sa, acest lucru influențează și selecția oamenilor care ajung la catedră.

„Dintre absolvenții de învățământ superior, acum se fac profesori cei mai modești, care nu pot aspira pentru că nu au capacitate”, a afirmat istoricul.

Ioan Aurel Pop a sintetizat problema într-o formulare foarte dură: „Dacă se fac profesori cei mai proști și mai slabi dintr-o națiune, din mâna și mintea lor nu vor putea ieși deștepți. Că n-au cum. Numai dacă cei mai deștepți dintr-o națiune devin profesori, atunci este marea șansă.”

Istoricul a amintit că, în alte perioade, profesia de profesor avea un prestigiu social și financiar mult mai ridicat, iar personalități importante ale culturii române au predat în licee. Pentru Ioan Aurel Pop, soluția nu stă într-o nouă reformă lansată la fiecare schimbare de ministru, ci într-un sistem stabil, construit pe continuitate, competență și respect pentru profesor.