Tehnologie revoluționară: Mașini electrice dotate cu panouri solare

Industria auto trece printr-o transformare accelerată, iar integrarea panourilor solare în structura mașinilor electrice reprezintă una dintre cele mai interesante inovații recente. Aceste vehicule nu mai depind exclusiv de stațiile de încărcare, ci pot utiliza energia soarelui pentru a-și suplimenta autonomia, informează gbnews.com.

O companie britanică de top din domeniul tehnologiilor fotovoltaice a anunțat că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea unor panouri solare destinate creșterii autonomiei vehiculelor electrice. Oxford Photovoltaics (Oxford PV) s-a alăturat proiectului SUITE (Utilizarea inteligentă a tehnologiei integrate pentru vehicule electrice), o inițiativă sprijinită de Centrul de Propulsie Avansată din Regatul Unit (APC).

Proiectul beneficiază de finanțare prin programul DRIVE35 Collaborate al Departamentului pentru Transporturi, care urmărește să stimuleze inovația în aplicarea energiei solare în sectorul mobilității electrice. În acest context, Oxford PV își continuă activitatea de dezvoltare a unor soluții solare cu eficiență ridicată și greutate redusă, adaptate pentru vehiculele cu emisii zero.

Tehnologia are potențialul de a fi integrată în mai multe zone ale mașinii electrice, precum capota, portbagajul sau acoperișul, cu accent pe acesta din urmă ca suprafață principală de captare a energiei solare.

Prin utilizarea celulelor fotovoltaice pe bază de perovskit, se urmărește obținerea unor panouri cu densitate energetică ridicată și masă redusă, care să nu afecteze performanța sau sarcina vehiculului.

David Ward, CEO al Oxford PV, a subliniat importanța implicării companiei în proiect, declarând: „Suntem încântați să lucrăm alături de un consorțiu atât de solid de parteneri din industria auto și din domeniul tehnologic în cadrul proiectului SUITE.”

„Tehnologia fotovoltaică bazată pe perovskit marchează un salt semnificativ în performanța energiei solare și creează oportunități noi pentru integrarea acesteia în vehicule. Prin această colaborare, avem șansa de a valorifica statutul nostru de lider tehnologic într-un segment emergent, capabil să aducă beneficii reale mobilității electrice”, a declarat David Ward.

În paralel, Nissan a explorat deja această direcție prin conceptul său „Ariya”, echipat cu panouri solare adaptate, capabile să transforme direct lumina solară în curent continuu.

Testele realizate în condiții reale indică faptul că, într-o zi însorită, sistemul poate adăuga până la 23 de kilometri de autonomie, consolidând avantajele oferite de vehiculele electrice.

Chiar dacă valorile pot varia în funcție de condiții, estimările anuale sugerează că șoferii din Londra ar putea obține, în medie, un plus de aproximativ 10,2 km pe zi. În zonele cu expunere solară mai ridicată, avantajele cresc semnificativ: până la 18,9 km zilnic în New Delhi și circa 21,2 km pe zi în Dubai.

Echiparea vehiculelor cu această tehnologie ar putea reduce frecvența încărcărilor cu 35% până la 65%, în funcție de modul de utilizare. Modelul Ariya a fost testat pe un traseu între Olanda și Barcelona, Spania, iar rezultatele arată că un utilizator obișnuit, care parcurge aproximativ 6.000 km anual, ar putea reduce numărul sesiunilor de încărcare de la 23 la doar opt.

Shunsuke Shigemoto, vicepreședinte responsabil de tehnologia ePowertrain, cercetare și inginerie avansată la Nissan, a declarat: „Conceptul Ariya alimentat solar reflectă convingerea Nissan că progresul tehnologic și sustenabilitatea trebuie să evolueze împreună.”

„Analizând posibilitatea ca vehiculele să își producă singure energia regenerabilă, deschidem noi perspective pentru clienți, mai multă libertate, o dependență redusă de infrastructura de încărcare și un impact mai mic asupra mediului. Acest concept nu reprezintă doar un progres tehnic, ci și o viziune clară asupra modului în care Nissan își propune să conducă următoarea etapă a mobilității electrice”, a declarat Shunsuke Shigemoto.