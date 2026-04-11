Inel de panouri solare în jurul Lunii, pentru alimentarea continuă a Pământului

Proiectul „Luna Ring”, propus de compania japoneză Shimizu Corporation, prevede construirea unui inel de panouri solare în jurul Lunii pentru producerea de energie continuă și transmiterea acesteia către Pământ. Inițiativa rămâne însă la nivel conceptual, fără finanțare sau sprijin instituțional oficial, relatează El Economista.

Compania japoneză Shimizu Corporation a propus, încă din urmă cu mai bine de un deceniu, un proiect de amploare denumit „Luna Ring”. Conceptul prevede construirea unui inel format din panouri solare amplasate în jurul ecuatorului lunar, cu scopul de a capta energia Soarelui și de a o transmite către Pământ.

Ideea pornește de la avantajele mediului selenar, unde nu există atmosferă, nori sau ciclul zi-noapte, ceea ce ar permite o captare constantă a radiației solare.

Potrivit descrierilor proiectului, structura ar avea o lungime de aproximativ 10.900 de kilometri și ar funcționa fără întreruperi, 24 de ore din 24. Astfel, reprezentanți ai grupului de consultanță spațială CSP Japan, parte a Shimizu Corporation, au afirmat că randamentul ar putea depăși semnificativ pe cel al instalațiilor fotovoltaice de pe Pământ.

„Dacă toată energia acestui inel de panouri de pe Lună ar fi trimisă integral către Pământ, nu ar mai fi nevoie să se ardă cărbune, petrol sau biomasă”, a declarat Tetsuji Yoshida, președintele grupului de consultanță spațială CSP.

Energia colectată ar urma să fie transportată printr-un sistem de cabluri care ar lega panourile solare de partea vizibilă a Lunii față de Terra. Ulterior, transmiterea către Pământ ar fi realizată prin microunde sau lasere, direcționate către stații specializate de recepție.

Acest model este prezentat ca o soluție tehnologică destinată transportului de energie pe distanțe foarte mari, cu pierderi controlate în procesul de transmisie.

Deși a fost prezentat public în 2011, proiectul „Luna Ring” nu a depășit etapa conceptuală. Inițiativa nu a atras finanțare și nu dispune de un calendar oficial de dezvoltare sau implementare.

În plus, proiectul nu beneficiază de sprijinul agențiilor spațiale majore, inclusiv JAXA sau NASA, ceea ce limitează perspectivele sale de realizare în viitorul apropiat.

În prezent, „Luna Ring” este considerat un concept teoretic de infrastructură energetică spațială.

Deși este asociat cu proiecții privind extinderea utilizării energiei regenerabile în afara Terrei, implementarea sa depinde de progrese tehnologice majore în domeniul construcțiilor spațiale, al transportului energetic și al logisticii interplanetare.