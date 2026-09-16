România a înregistrat una dintre cele mai mici creșteri ale costurilor orare cu forța de muncă din Uniunea Europeană în al doilea trimestru din 2026. Față de aceeași perioadă din 2025, costul orar total a crescut cu 1,8% în țara noastră, în timp ce media la nivelul UE a fost de 3,2%, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.

Creșteri mai mari au fost raportate în aproape toate statele membre. Cele mai importante avansuri ale costurilor orare cu forța de muncă au fost înregistrate în Bulgaria, cu 9,9%, Lituania, cu 9,6%, și Croația, cu 8,9%. La polul opus, Luxemburg și România au avut cele mai mici creșteri, de câte 1,8%, urmate de Franța și Italia, cu câte 2,1%.

În România, costurile orare cu salariile au crescut cu 1,8% în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut. Componenta non-salarială, care include în principal contribuțiile sociale plătite de angajatori și alte taxe asociate forței de muncă, a crescut cu 1,9%.

Eurostat arată că, la nivelul întregii Uniuni Europene, atât costurile salariale, cât și cele non-salariale au crescut cu 3,2%. În zona euro, costurile salariale au avansat cu 3%, iar cele non-salariale cu 3,2%.

Evoluția costurilor a fost diferită în funcție de domeniul de activitate. În România, în al doilea trimestru din 2026, costurile orare ale forței de muncă au crescut cu 5,7% în construcții, cu 3,6% în industrie și cu 2,8% în servicii.

În economia predominant non-comercială, costul orar total al forței de muncă a scăzut cu 3% față de trimestrul al doilea din 2025. Componenta salarială a avut, de asemenea, un recul de 3%, iar cea non-salarială a scăzut cu 2,6%.

La nivelul UE, costurile orare au crescut cu 3,3% în economia predominant non-comercială și cu 3,1% în economia de afaceri. Pe sectoare, avansul a fost de 3% în industrie, 3,9% în construcții și 3,1% în servicii.

În zona euro, costurile orare au crescut cu 3,1% în economia predominant non-comercială și cu 3% în economia de afaceri. În industrie, creșterea a fost de 2,9%, în construcții de 3,9%, iar în servicii de 3%.