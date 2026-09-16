Banca Europeană de Investiții a aprobat o finanțare de 100 de milioane de euro pentru modernizarea portului lituanian Klaipeda, situat la Marea Baltică, astfel încât acesta să poată primi nave NATO. Potrivit The Kyiv Independent, proiectul, evaluat la 201 milioane de euro, este considerat important pentru logistica de apărare a Flancului Estic și pentru mobilitatea militară europeană.

Klaipeda se află într-o zonă strategică pentru securitatea europeană, la aproximativ 50 de kilometri nord de exclava rusă Kaliningrad. Banca Europeană de Investiții, instituția financiară a Uniunii Europene, a susținut în ultimii ani mai multe proiecte legate atât de sprijinirea Ucrainei, cât și de consolidarea capacităților europene de apărare.

Poziția portului Klaipeda îl transformă într-un punct important pe coasta estică a Mării Baltice. Acesta se află la aproximativ 50 de kilometri nord de Kaliningrad și la circa trei ore și jumătate de mers cu mașina de frontiera estică a Uniunii Europene și NATO.

„Puține proiecte ilustrează prioritățile Europei la fel de clar precum Portul Klaipeda”, a declarat vicepreședintele BEI, Karl Nehammer.

Prin proiectul de modernizare, terminalul civil destinat navelor de croazieră urmează să fie adaptat astfel încât să poată primi și nave NATO.

Obiectivul este îmbunătățirea infrastructurii logistice pentru apărarea Flancului Estic.

Klaipeda este inclus în Trans-European Transport Network, rețeaua strategică de transport a Uniunii Europene.

TEN-T reunește zece rute transcontinentale considerate importante pentru conectarea infrastructurii europene.

În paralel, Uniunea Europeană are o serie de proiecte prin care încearcă să îmbunătățească transportul atât în scop civil, cât și militar până în 2030. Nu toate aceste proiecte se desfășoară însă conform calendarului inițial.

Rail Baltica, proiect destinat conectării capitalelor baltice Tallinn și Vilnius, se confruntă cu întârzieri.

La nivel european sunt purtate în paralel discuții pentru simplificarea deplasării trupelor și echipamentelor militare între statele membre. Parlamentul European și țările Uniunii Europene negociază o nouă legislație privind mobilitatea militară. Aceasta urmărește eliminarea obstacolelor naționale care pot încetini transportul forțelor și echipamentelor pe continent.

Una dintre temele discutate este și rolul Ucrainei în viitoarea arhitectură de mobilitate militară europeană. Dezbaterile vizează atât statutul Ucrainei de stat care primește sprijin militar din partea Uniunii Europene, cât și posibilitatea ca aceasta să devină, în viitor, membră a blocului comunitar.

Împrumutul de 100 de milioane de euro aprobat de Banca Europeană de Investiții va acoperi aproape jumătate din valoarea totală a proiectului de modernizare a portului Klaipeda. Costurile totale sunt estimate la 201 milioane de euro.

Diferența de finanțare va proveni din contribuții ale Uniunii Europene și ale statelor membre. Modernizarea portului urmărește astfel să combine utilizarea civilă a infrastructurii cu posibilitatea folosirii acesteia pentru operațiuni NATO și pentru consolidarea logisticii militare pe Flancul Estic.