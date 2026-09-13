Ce salariu trebuie să ai ca să fii considerat bogat în România

Ideea de „bogat” este relativă și depinde de context, de oraș și de așteptările fiecăruia. Totuși, pe baza datelor statistice și a costului actual al vieții, putem stabili câteva praguri clare.

Salariul mediu net în România se situează în jurul valorii de 5.800–5.900 de lei. Mediana este însă mai mică, în jur de 4.000 de lei, ceea ce înseamnă că jumătate dintre salariați câștigă sub această sumă. Aceste cifre arată cât de departe sunt veniturile mari de realitatea majorității.

Pentru a înțelege mai bine unde se află cineva pe scara veniturilor, este utilă următoarea împărțire:

Peste 8.000 lei net – intră în top 10% dintre salariați. Veniturile sunt deja mari comparativ cu media.

– intră în top 10% dintre salariați. Veniturile sunt deja mari comparativ cu media. Peste 11.500–12.000 lei net – top 5%. Se poate vorbi despre clasă medie superioară.

– top 5%. Se poate vorbi despre clasă medie superioară. Peste 20.000–25.000 lei net – top 1–2%. Venituri foarte ridicate.

– top 1–2%. Venituri foarte ridicate. Peste 30.000–35.000 lei net – pragul la care majoritatea românilor încep să considere pe cineva „bogat”.

Un salariu de 8.000–12.000 de lei net permite un trai confortabil, economii lunare și o anumită siguranță, însă stilul de viață rămâne dependent de continuitatea venitului.

Între 15.000 și 25.000 de lei net, apar mai multe posibilități: locuință într-o zonă bună, mașină nouă, vacanțe regulate și o rezervă financiară solidă. De la 30.000–35.000 de lei în sus, cheltuielile curente reprezintă o parte mică din venit, iar capacitatea de a investi și de a-și permite un stil de viață superior crește semnificativ.

Salariul nu este singurul criteriu. Contează la fel de mult:

Capacitatea de a economisi și de a investi constant

Lipsa datoriilor mari sau a ratelor apăsătoare

Orașul în care locuiești (aceeași sumă valorează diferit în București față de un oraș mic)

Existența mai multor surse de venit

În România anului 2026, un venit net de peste 12.000 de lei te plasează deja printre cei cu salarii mari. Pentru a fi considerat cu adevărat bogat de majoritatea oamenilor, pragul urcă însă spre 30.000–35.000 de lei net pe lună.

Până la urmă, bogăția nu ține doar de cifra de pe fluturaș, ci și de libertatea financiară pe care ți-o oferă.