Volkswagen își reduce puternic estimarea privind profitabilitatea pentru 2026 și anunță efecte speciale de aproximativ 10 miliarde de euro, pe fondul problemelor Porsche, al dificultăților de pe piața chineză și al costurilor suplimentare de restructurare, potrivit Reuters.

Constructorul german estimează acum o marjă operațională de cel mult 1%, față de intervalul de 4%-5,5% prognozat anterior.

Noul avertisment financiar a fost transmis vineri, 18 septembrie, de grupul cu sediul la Wolfsburg și vine la scurt timp după aprobarea unui amplu plan de transformare.

Volkswagen își revizuiește în același timp perspectivele pentru mai multe dintre mărcile sale, într-un moment în care industria auto este afectată de concurența producătorilor asiatici, tarife comerciale și schimbarea rapidă a cererii către automobilele electrice.

Potrivit noii prognoze, Volkswagen se așteaptă la venituri de aproximativ 315 miliarde de euro în 2026, comparativ cu 321,9 miliarde de euro în 2025.

În ceea ce privește rentabilitatea operațională, grupul estimează o marjă de cel mult 1%. Prognoza anterioară indica un interval de 4%-5,5%, în timp ce estimarea medie a analiștilor era de aproximativ 4,1%.

Volkswagen precizează că efectele speciale care vor afecta rezultatul operațional se ridică la aproximativ 10 miliarde de euro. Din această sumă, circa 900 de milioane de euro fuseseră deja reflectate în rezultatele din prima jumătate a anului.

Fără aceste efecte speciale, grupul estimează că marja operațională pentru întregul an ar fi de aproximativ 4%.

Una dintre principalele probleme este reprezentată de Porsche, marcă deținută în proporție de 75% de Volkswagen.

Aproximativ 6 miliarde de euro din ajustările de valoare sunt asociate cu revizuirea perspectivelor pe termen mediu pentru Porsche. Marca sportivă germană se confruntă cu efectele tarifelor vamale americane și cu scăderea cererii pentru automobilele de lux produse de constructorii străini pe piața chineză.

Porsche a înregistrat anul trecut o marjă de profit de numai 1,1%, iar evoluția pieței chineze continuă să pună presiune asupra rezultatelor sale.

Problemele Porsche se adaugă dificultăților întâmpinate de întregul grup Volkswagen în China, una dintre piețele tradiționale importante pentru constructorul german.

Directorul financiar și directorul operațional al Volkswagen, Arno Antlitz, a transmis angajaților că grupul trebuie să accelereze măsurile de restructurare.

„Nu avem timp de pierdut”, a declarat Antlitz, potrivit mesajului intern consultat de Reuters.

Oficialul Volkswagen a indicat printre principalele probleme contracția de aproximativ 20% a pieței auto chineze, extinderea producătorilor asiatici pe piața europeană și creșterea cererii pentru automobile electrice cu baterii.

În cazul Chinei, Antlitz a precizat că „nu există niciun semn de consolidare” și că Volkswagen trebuie să se adapteze acestei tendințe.

Grupul avertizează, de asemenea, asupra unei deteriorări suplimentare a condițiilor de piață, în special în China, precum și asupra accelerării tranziției către vehicule electrice cu baterii, care generează în prezent marje mai reduse pentru companie.

Noul avertisment financiar vine după aprobarea, la începutul lunii septembrie, a planului „Future Plan 2030”.

Strategia prevede o reducere a efectivelor cu aproximativ 50.000 de poziții la nivelul grupului, în Germania și în afara țării. Volkswagen susține că măsurile urmăresc simplificarea structurii companiei, reducerea costurilor și adaptarea capacității de producție la condițiile actuale ale pieței.

Planul include și reducerea numărului de poziții de management și simplificarea gamei de produse. Grupul analizează, de asemenea, portofoliul de participații și activități pentru a concentra capitalul asupra operațiunilor considerate strategice.

Revizuirea estimărilor a avut un efect imediat asupra acțiunilor companiilor din grup.

Acțiunile Volkswagen au închis ședința de vineri în scădere cu 8,31% la Bursa de la Frankfurt, potrivit datelor citate de Reuters. Titlurile Porsche au coborât cu 3,34%, iar Porsche SE, principalul acționar al Volkswagen, a pierdut 4,85%.

Evoluția de la bursă reflectă reacția investitorilor la reducerea estimărilor de profit și la amploarea costurilor asociate restructurării și ajustărilor de valoare.

Situația actuală pune presiune asupra unui grup care încearcă să își reducă structura de costuri în timp ce industria auto trece printr-o transformare majoră.

Volkswagen se confruntă simultan cu presiunea producătorilor asiatici, cu dificultățile de pe piața chineză, cu tarifele comerciale din Statele Unite și cu tranziția către automobile electrice.

Pentru 2026, compania estimează în prezent o marjă operațională de cel mult 1%, iar efectele speciale de aproximativ 10 miliarde de euro vor afecta semnificativ rezultatul anual. Grupul își continuă, în paralel, programul de restructurare și transformare destinat reducerii costurilor și adaptării operațiunilor la noile condiții ale pieței.