Șobolanul, Dragonul și Șarpele se numără printre zodiile chinezești care pot beneficia de o configurație favorabilă pe 19 septembrie 2026, potrivit mai multor calendare și interpretări astrologice chinezești consultate pentru această dată. Ziua de sâmbătă este asociată cu Maimuța de Foc, iar relațiile tradiționale dintre semne indică o compatibilitate deosebită cu Șobolanul, Dragonul și Șarpele.

Data de 19 septembrie 2026 corespunde zilei a noua din cea de-a opta lună a calendarului lunar chinezesc. În sistemul tradițional, aceasta este o zi de Maimuță de Foc, în anul Calului de Foc și luna Cocoșului de Foc. Unele surse indică Șobolanul și Dragonul drept zodii norocoase ale zilei, în timp ce Șarpele beneficiază de o relație de tip „Liuhe”, considerată una dintre cele mai favorabile conexiuni.

Pentru persoanele născute în anii Șobolanului, 19 septembrie vine cu una dintre cele mai importante conexiuni tradiționale ale zilei. Maimuța, semnul zilei, formează împreună cu Șobolanul și Dragonul o combinație de tip Sanhe, considerată favorabilă în astrologia chineză.

Un calendar chinezesc indică explicit Șobolanul printre zodiile norocoase ale zilei de 19 septembrie. O altă sursă arată că Șobolanul se află în armonie triplă cu Maimuța, ceea ce poate fi interpretat tradițional ca un context bun pentru colaborări, comunicare și activități în care este nevoie de sprijin din partea altor persoane.

Și Dragonul este menționat în mod repetat în legătură cu această zi. Calendarul chinezesc pentru 19 septembrie îl include printre semnele norocoase, iar relația dintre Dragon, Șobolan și Maimuță este descrisă ca o combinație armonioasă.

Pentru Dragon, această configurație poate fi asociată, în interpretarea tradițională, cu inițiativa și capacitatea de a transforma o oportunitate într-un rezultat concret. Calendarul indică, de asemenea, intervalul 07:00-08:59 ca una dintre orele favorabile ale zilei, interval asociat Dragonului.

O altă sursă dedicată calendarului lunar confirmă că ziua de Maimuță are o relație de tip trigon cu Dragonul și Șobolanul. Astfel, Dragonul apare în mai multe surse independente drept unul dintre semnele care au o poziționare favorabilă pe 19 septembrie.

Șarpele completează lista celor trei semne favorizate. În sistemul tradițional chinezesc, Maimuța și Șarpele formează o pereche de tip Liuhe, cunoscută drept „șase armonii”. O sursă dedicată calendarului pentru 19 septembrie descrie această legătură drept una dintre cele mai favorabile conexiuni ale zilei.

Șarpele apare și în lista orelor favorabile. Intervalul 09:00-10:59 este asociat Șarpelui și este marcat drept favorabil de mai multe calendare chinezești pentru data de 19 septembrie.

În plus, sursele de calendar indică faptul că 19 septembrie este o zi de Maimuță care intră în conflict direct cu Tigrul. Acest detaliu explică de ce interpretările tradiționale pun accentul pe relațiile dintre semne atunci când stabilesc care zodii sunt favorizate și care ar trebui să fie mai prudente.

KarmaWeather descrie 19 septembrie 2026 drept o zi a Maimuței de Foc și asociază acestei configurații o energie dinamică, în care inovația și inițiativa sunt favorizate. Sursa menționează, de asemenea, direcțiile vest și sud-vest ca favorabile și indică alb, auriu și gri drept culori norocoase ale zilei.

Totuși, aceeași interpretare face o distincție importantă în privința relațiilor sentimentale, considerând ziua mai puțin favorabilă pentru căsătorie și viața de cuplu. Prin urmare, configurația zilei nu trebuie privită ca fiind favorabilă în mod uniform pentru toate domeniile vieții.

Astrologia chineză este un sistem tradițional de interpretare, iar previziunile de acest tip nu reprezintă predicții științifice. Interpretările diferă în funcție de școala astrologică și de metoda folosită pentru calcularea influențelor zilnice.