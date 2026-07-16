O varietate rară de gecko leopard, cunoscută sub numele de „Lemon Frost”, dezvoltă în mod natural tumori care prezintă caracteristici asemănătoare unor forme de cancer întâlnite la oameni, potrivit rezultatelor unor cercetări publicate în revista științifică PLOS.

Descoperirea deschide noi perspective pentru studiul mecanismelor care stau la baza apariției și evoluției cancerului.

Până acum, oamenii de știință s-au bazat în principal pe șoareci și pești-zebră pentru testarea tratamentelor și înțelegerea bolii.

Gecko-ul „Lemon Frost” ar putea completa această listă, oferind un model biologic diferit, în care tumorile apar spontan și nu sunt induse artificial în laborator.

Cercetătorii au descoperit că această varietate de gecko poartă o mutație într-o genă numită SPINT1, cunoscută pentru rolul său de supresor tumoral. Defecte ale aceleiași gene au fost asociate și cu dezvoltarea anumitor tipuri de cancer la oameni.

La reptile, mutația determină apariția unor tumori pigmentare numite iridoforoame, care se dezvoltă din celulele responsabile de culoarea pielii.

Deși oamenii nu au acest tip de celule, mecanismele genetice implicate în controlul creșterii celulare sunt similare, ceea ce face ca descoperirea să fie de interes pentru oncologie.

Spre deosebire de multe modele experimentale, gecko-ul dezvoltă tumorile în mod natural, ceea ce le permite cercetătorilor să urmărească evoluția bolii într-un mod mai apropiat de ceea ce se întâmplă în organismul uman.

Specialiștii speră că studierea acestor procese va contribui la identificarea unor noi ținte terapeutice și la înțelegerea modului în care anumite gene reușesc sau eșuează să împiedice dezvoltarea cancerului.

Autorii studiilor subliniază că descoperirea nu înseamnă că această specie de șopârlă va duce direct la un tratament împotriva cancerului. În schimb, ea oferă cercetătorilor un model biologic promițător pentru testarea unor ipoteze și pentru aprofundarea mecanismelor moleculare implicate în apariția tumorilor.

Pe termen lung, informațiile obținute din aceste cercetări ar putea contribui la dezvoltarea unor terapii mai eficiente și mai bine țintite pentru pacienții diagnosticați cu diferite forme de cancer.