Lady Gaga (40 de ani) și logodnicul ei, Michael Polansky (42 de ani), au devenit oficial părinți. Informația a fost confirmată în exclusivitate de publicația Page Six, care a anunțat că cei doi au urat bun venit pe lume primului lor copil.

Anunțul despre naștere vine după ce artista în vârstă de 40 de ani și Polansky, în vârstă de 42 de ani, au fost fotografiați joi în timpul unei plimbări în nordul Californiei. În imaginile obținute de publicația americană, cei doi apar alături de micuțul lor. Pentru prima ieșire în calitate de familie de trei persoane, proaspeții părinți au purtat haine lejere, iar Gaga, pe numele său real Stefanie Germanotta, și-a ținut nou-născutul strâns la piept.

Momentan nu există detalii suplimentare referitoare la data exactă a nașterii, sexul copilului sau evoluția sarcinii.

Cei doi, care sunt logodiți din martie 2024, au păstrat o prezență discretă în ultimele luni. Absența lor din lumina reflectoarelor i-a făcut pe unii dintre fani și prieteni să creadă că s-ar fi căsătorit în secret.

Câștigătoarea premiului Grammy oferise deja mai multe indicii despre intenția de a întemeia o familie. În noiembrie 2025, artista a mărturisit într-un interviu: „Să fiu mamă este ceea ce îmi doresc cel mai mult.”

Vedeta a adăugat la acel moment că Polansky „va fi un tată minunat” și că amândoi erau „foarte entuziasmați” să devină părinți. Anterior, în octombrie 2025, în cadrul emisiunii „The Late Show With Stephen Colbert”, actrița menționase că maternitatea va reprezenta „următorul ei rol principal”.

Lady Gaga și Michael Polansky au fost văzuți prima dată împreună la sfârșitul anului 2019, fiind fotografiați sărutându-se la o petrecere de Revelion în Las Vegas. Relația a devenit oficială pe rețelele sociale la scurt timp după Super Bowl 2020.

Perioada de carantină din timpul pandemiei a contribuit la consolidarea legăturii dintre ei. O sursă din anturajul cântăreței declara în aprilie 2020 că cei doi își petreceau timpul în locuința acesteia din Los Angeles.

Ulterior, un alt apropiat menționa în noiembrie 2021 că implicarea în proiecte caritabile i-a adus și mai aproape. Polansky conduce Institutul Parker pentru Imunoterapie în Cancer, iar Gaga coordonează fundația Born This Way. Cu aceeași ocazie, sursa preciza: „Michael este foarte drăguț și o susține mereu. Este și un om muncitor, așa că îi apreciază dedicarea. Formează o echipă grozavă.”

Confirmarea logodnei a venit în iulie 2024, în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris, când Gaga i l-a prezentat pe Polansky premierului francez Gabriel Attal folosind apelativul „logodnicul meu”.