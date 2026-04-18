Guvernatorul Californiei Gavin Newsom, posibil candidat la președinția SUA, și-a pus comitetul de acțiune să-i cumpere memoriile

Comitetul de acțiune politică (PAC) al guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, posibil candidat la președinția SUA al Partidului Democrat, a cumpărat mii de exemplare ale memoriilor sale, făcând două plăți în valoare totală de peste 1,5 milioane de dolari, către o companie de librărie, conform documentelor depuse la FEC, citate de Fox News.

Cărțile cumpărate comitetul lui Gavin Newsom reprezintă aproximativ două treimi din totalul exemplarelor vândute la nivel național - conform documentelor de finanțare a campaniei.

Cheltuielile PAC au contribuit la propulsarea memoriilor lui Newsom, „Young Man in a Hurry” (Tânărul în grabă), pe lista de bestselleruri a New York Times și stârnesc o nouă atenție pe măsură ce profilul său național se consolidează înainte de posibila candidatură prezidențială în 2028.

În noiembrie, Comitetul pentru Campanie pentru Democrație a lansat o campanie de carte, solicitând donatorilor să contribuie cu orice sumă la PAC pentru a primi memoriile la lansarea acestora pe 24 februarie.

Purtătorul de cuvânt al lui Newsom, Nathan Click, a declarat pentru New York Times că PAC a cumpărat aproximativ 67.000 de exemplare - reprezentând o parte substanțială din totalul de 97.400 vândute.

„Am fost încântați de răspuns”, a declarat Click pentru New York Times. „Scopul nostru a fost să aprofundăm relația dintre el și milioanele de oameni care și-au exprimat deja sprijinul pentru munca guvernatorului Newsom.”

PAC a efectuat două plăți în valoare totală de peste 1,5 milioane de dolari către Porchlight Book Company, conform unui document FEC publicat miercuri și revizuit de Fox News Digital.

Întrebat despre clasamentul cărții pe lista celor mai bine vândute cărți, un purtător de cuvânt al New York Times a explicat că publicația plasează un simbol al pumnalului pe listă pentru a indica momentul în care clasamentul unei cărți a fost influențat de o achiziție în vrac.

„Când The Times are motive să creadă că vânzările unei cărți includ un amestec de vânzări organice și în vrac, clasamentul cărții în vrac este însoțit de un pumnal. Asta am făcut și cu cartea lui Newsom”, a declarat Nicole Taylor, purtătoare de cuvânt a The Times, într-o declarație către Fox News.

Un purtător de cuvânt al lui Newsom a declarat pentru Fox News vineri seara mai târziu: „Guvernatorul Newsom nu a făcut o «achiziție în vrac» de cărți în valoare de 1,5 milioane de dolari pentru a stimula vânzările.”

„Vânzările de cărți prin intermediul listei sale de e-mail au fost vânzări individuale realizate printr-o abordare nouă, inovatoare, care permite listei sale să primească exemplare ale cărții din timp. Campania a considerat oferta de carte ca o oportunitate majoră de construire a listei de utilizatori și de implicare - una dintre cele mai mari dintre toate campaniile din țară”, a mai spus reprezentantul guvernatorului Californiei.

Purtătorul de cuvânt a declarat că cărțile au fost vândute la prețul de cost prin intermediul unui furnizor și că Newsom nu a primit redevențe pentru exemplarele distribuite prin intermediul programului.

„Susținătorii au fost invitați să doneze suma pe care și-o puteau permite și să primească totuși un exemplar al cărții. Scopul a fost participarea și implicarea, nu strângerea de fonduri”, a continuat purtătorul de cuvânt. „Lista campaniei a oferit susținătorilor oportunitatea de a cumpăra cartea prin intermediul unui furnizor folosit în mod constant de alți autori. Fiecare carte a fost vândută și trimisă prin intermediul furnizorului, similar cu cumpărarea de pe Amazon sau Barnes and Noble. În total, peste 67.000 de vânzări individuale au fost realizate prin ofertele campaniei.”

Promovarea cărților este o practică obișnuită în rândul politicienilor, dar cheltuielile PAC al lui Newsom depășesc achizițiile similare ale comisiilor politice. Comitetul Național Republican, de exemplu, a cheltuit aproximativ 100.000 de dolari în 2019 pentru achiziționarea cărții lui Donald Trump Jr., a menționat New York Times în raportul său.

Newsom este considerat un potențial candidat la președinție în 2028 din partea Partidului Democrat, deși nu a confirmat dacă va intra oficial în cursă.