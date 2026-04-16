Actorii fug din California, din cauza politicii duse de Partidul Democrat

Actorul american Kevin Sorbo a declarat că mutarea sa din California în Florida nu a fost o simplă relocare, ci „o evadare”, invocând nemulțumiri legate de conducerea politică și schimbările culturale din statul de pe Coasta de Vest, potrivit Fox News.

Într-un interviu acordat publicației Sky News Australia, Sorbo a comentat situația politică din Statele Unite, inclusiv despre guvernatorul democrat al statului Minnesota, Tim Walz. Actorul a folosit un limbaj critic, afirmând că direcția politică actuală este „ciudată” și dificil de înțeles din perspectiva sa.

El a continuat cu observații generale despre modul în care votează alegătorii și despre schimbările pe care le percepe în societatea americană, sugerând că există o transformare în curs, fără a oferi însă date concrete care să susțină aceste afirmații.

Sorbo a reiterat că s-a mutat în Florida în urmă cu aproximativ șapte ani, descriind această decizie ca pe o alegere motivată politic și social. Actorul i-a comparat pe guvernatorii celor două state, pe Gavin Newsom și Ron DeSantis, exprimându-și preferința pentru conducerea din Florida.

California și Florida reprezintă două modele politice distincte în SUA, primul fiind asociat cu politici progresiste, iar al doilea cu o abordare conservatoare. Diferențele dintre aceste modele au alimentat în ultimii ani dezbateri intense privind migrația internă și politicile publice.

Afirmațiile lui Sorbo privind migrația din California către alte state reflectă o tendință discutată frecvent în presa internațională. Potrivit datelor oficiale ale U.S. Census Bureau, California a înregistrat în anumite perioade recente o scădere netă a populației, în timp ce state precum Florida și Texas au avut creșteri.

De asemenea, analize publicate de The New York Times și Reuters evidențiază că factori precum costul ridicat al vieții, piața imobiliară și politicile fiscale influențează deciziile de relocare ale americanilor.

Aceste studii arată că fenomenul este complex și nu poate fi atribuit exclusiv factorilor politici, incluzând și variabile economice și sociale.

Cunoscut pentru rolul principal din serialul Hercules: The Legendary Journeys, Sorbo a devenit în ultimii ani tot mai vocal în spațiul public pe teme politice și culturale. Actorul a afirmat în repetate rânduri că opiniile sale conservatoare și credința religioasă i-ar fi afectat cariera la Hollywood.

În declarații anterioare, el a susținut că ar fi fost marginalizat înainte ca termenul „cancel culture” să devină popular, invocând reacții negative la postările sale din mediul online.

Declarațiile lui Kevin Sorbo reflectă o poziție critică față de conducerea democrată și schimbările sociale din California, însă datele oficiale indică faptul că migrația internă din SUA este determinată de o combinație de factori politici, economici și demografici. În lipsa unor răspunsuri oficiale din partea liderilor vizați, afirmațiile rămân parte a unei dezbateri mai ample privind direcția societății americane.