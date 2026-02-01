Statul Minnesota pierde procesul cu administrația Trump. Acțiunile ICE nu pot fi oprite, a decis un judecător

O judecătoare federală a refuzat sâmbătă să oprească imediat creșterea gradului de aplicare a legii în domeniul imigrației în Minnesota, spunând că nu are autoritatea de a face acest lucru în acest moment, potrivit The Wall Street Journal.

Judecătoarea districtuală americană Katherine Menendez a emis decizia ca răspuns la un proces intentat de statul Minnesota, care susținea că guvernul federal și-a folosit campania agresivă de aplicare a legii, numită Operațiunea Metro Surge, pentru a impune schimbări în politicile statului și a pedepsi oficialii democrați pe care nu îi plăceau.

Ea a scris că, deși operațiunea a avut „consecințe profunde și chiar sfâșietoare” asupra Twin Cities, nu are autoritatea de a o opri în această etapă incipientă a litigiului.

„Curtea își poate imagina cu ușurință scenarii în care executivul federal trebuie să își modifice în mod legitim utilizarea resurselor de aplicare a legii de la un stat la altul și nu există niciun precedent pentru o instanță care să microgestioneze astfel de decizii”, a scris Menendez în hotărâre.

Creșterea numărului de cazuri de aplicare a legii a început în decembrie, în urma unui scandal de fraudă cu asistența socială care a atras atenția administrației Trump asupra comunității somaleze din Minnesota. Afluxul de ofițeri de imigrare și intensificarea operațiunilor, inclusiv patrule mobile, au declanșat proteste tensionate care uneori au devenit violente. În incidente separate, doi cetățeni americani, Renee Good și Alex Pretti, au fost împușcați mortal de ofițeri federali.

După moartea lui Pretti, procurorul general Pam Bondi i-a trimis o scrisoare guvernatorului democrat din Minnesota, Tim Walz, îndemnându-l să respecte o listă de solicitări care, a spus ea, ar restabili ordinea în stat. Printre acestea se numărau încetarea politicilor de „sanctuar” și transmiterea informațiilor de înregistrare a alegătorilor din stat.

În mijlocul protestelor cauzate de moartea lui Pretti, Menendez a organizat o audiere pentru a analiza dacă să aprobe sau nu cererea statului Minnesota de a emite un ordin care să limiteze creșterea numărului de cazuri.

Administrația Trump a declarat că trimite în mod corespunzător resurse federale pentru a aplica legea. Imigrația este, în mare parte, sub controlul puterii executive.

„Scopul Operațiunii Metro Surge a fost, de la început, aplicarea legii federale. Iar acțiunile ofițerilor federali din ultimele șase săptămâni corespund acestui scop”, au scris avocații guvernului federal. „Nu există nicio dispută că legea federală, și numai legea federală, a făcut obiectul aplicării.”

Menendez, o judecătoare numită de fostul președinte Biden, și-a pus la îndoială propria autoritate de a emite o ordonanță generală împotriva desfășurării de către executiv a ofițerilor de ICE, dar părea îngrijorată de presiunea din partea administrației, inclusiv de lista de solicitări din partea lui Bondi.

Administrația Trump a luat de atunci măsuri pentru a atenua unele dintre tensiunile din Minnesota. A îndepărtat din oraș una dintre cele mai importante fețe ale operațiunii, Greg Bovino de la Patrula de Frontieră. Tom Homan, țarul frontierelor de la Casa Albă, a fost trimis să aplaneze conflictul.