International

Florida investighează după moartea a patru persoane pe o barcă sub pavilion SUA, lângă Keys

Florida investighează după moartea a patru persoane pe o barcă sub pavilion SUA, lângă KeysBarcă SUA / sursa foto: captură video
Statul Florida a anunțat inițierea unei investigații ample în urma unui comunicat transmis de guvernul cubanez, potrivit căruia mai multe persoane aflate la bordul unei ambarcațiuni rapide sub pavilion SUA ar fi fost ucise într-un incident produs marți, în apropierea țărmului nordic al Cubei, potrivit Fox News.

Autoritățile din Florida au precizat că verifică circumstanțele evenimentului, în colaborare cu parteneri federali și agenții de aplicare a legii.

Anunțul privind deschiderea investigației a venit după declarații publice ale oficialilor americani și reacții ale unor membri ai Congresului SUA, care au solicitat clarificări suplimentare din partea instituțiilor competente.

Declarația procurorului general al Floridei

Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a confirmat că biroul său a dispus măsuri pentru analizarea situației.

„Am direcționat Biroul Procuraturii la nivel de stat să colaboreze cu partenerii noștri federali, statali și din cadrul forțelor de ordine pentru a începe o investigație”, a transmis Uthmeier într-un comunicat.

Oficialul a adăugat:

„Guvernul cubanez nu poate fi de încredere, iar noi vom face tot ce ne stă în putere pentru a-i trage la răspundere pe acești comuniști.”

Declarația vine în contextul în care informațiile inițiale despre incident provin dintr-un comunicat oficial al Ministerului de Interne din Cuba.

Versiunea prezentată de autoritățile cubaneze

Guvernul cubanez a afirmat că marți dimineață a fost detectată o „ambarcațiune care a încălcat reglementările”, aflată la aproximativ o milă nautică de canalul El Pino din zona Falcon Key, provincia Villa Clara.

Conform comunicatului, cinci membri ai Gărzii de Frontieră s-ar fi apropiat de ambarcațiune pentru a solicita identificarea ocupanților.

Autoritățile de la Havana susțin că echipajul ambarcațiunii ar fi deschis focul.

„Ca urmare a confruntării, la momentul acestui raport, patru agresori aflați pe nava străină au fost uciși și șase au fost răniți. Persoanele rănite au fost evacuate și au primit asistență medicală”, se arată în declarația oficială.

Comunicatul cubanez mai precizează că „apărarea națională este un pilon fundamental al statului cubanez în protejarea suveranității sale și asigurarea stabilității în regiune.”

Harta Cuba

Harta Cuba / sursa foto: captură video

Zona indicată de autoritățile cubaneze se află la sud de Marathon, oraș situat în Florida Keys.

Membrii Congresul SUA au comentat incidentul

Mai mulți membri ai Congresului au comentat incidentul. Carlos Gimenez, reprezentant republican din Florida, a declarat că a solicitat informații suplimentare din partea Departamentului de Stat.

„Am cerut ca acest schimb de focuri să beneficieze de întreaga atenție federală pe care o merită”, a afirmat Gimenez.

Maria Elvira Salazar, congresmen republican, a transmis că urmărește evoluția situației:

„Aceasta este o situație în desfășurare și aștept informații oficiale din partea autorităților americane.”

Senatorul Rick Scott a solicitat, la rândul său, o investigație completă:

„Este necesară o investigație deplină pentru a stabili ce s-a întâmplat.”

Byron Donalds, membru al Camerei Reprezentanților, a declarat că „ar trebui să existe o investigație completă asupra acestei chestiuni îngrijorătoare.”

Poziția instituțiilor federale din SUA

Un oficial al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) a direcționat solicitările de presă către Departamentul de Stat. Până la acest moment, instituțiile federale nu au emis o poziție detaliată privind circumstanțele incidentului.

Situația a fost abordată și de jurnaliștii care însoțesc delegația secretarului de stat Marco Rubio, aflat marți în regiunea Caraibelor.

Incidentul survine într-un moment în care Departamentul Trezoreriei SUA a semnalat că va permite companiilor petroliere să solicite licențe pentru revânzarea petrolului venezuelean către Cuba.

Măsura este analizată pe fondul dificultăților economice cu care se confruntă insula.

Autoritățile din Florida au precizat că investigația este în desfășurare, iar informațiile oficiale vor fi comunicate pe măsură ce verificările avansează.

