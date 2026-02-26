International

Cuba primește ajutor de la SUA și Canada, pentru a supraviețui crizei energetice

Cuba primește ajutor de la SUA și Canada, pentru a supraviețui crizei energeticeCuba. Sursa foto: gabrielmbulla/ Pixabay
Lovită de oi gravă criză a energiei, Cuba a primit semnale pozitive de la SUA și Canada. Guvernul de la Ottawa a anunțat că va livra opt milioane de dolari canadieni (5,85 milioane de dolari americani) sub formă de ajutor umanitar pentru achiziţionarea de alimente, conform EFE.

În situația agravării crizei energetice cu care se confruntă Cuba, canadienii oferă acest ajutor pentru „a extinde accesul la alimente şi nutriţie pentru cubanezii aflaţi în situaţii vulnerabile, au spus reprezentanții Executivului canadian.

Fondurile vor fi livrate partenerilor de încredere prin intermediul Programului Alimentar Mondial şi al Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), ceea ce va asigura că ajutorul ajunge direct la poporul cubanez.

„Canada continuă să monitorizeze situaţia din Cuba şi menţine un contact strâns cu partenerii săi pentru a evalua şi a răspunde nevoilor în schimbare”, este anunțul făcut într-un în comunicat al Guvernului din Canada.

Petrol

Petrol. Sursă foto: Freepik

Americanii nu au discutat cu canadienii

Şefa diplomaţiei canadiene, Anita Anand, a anunțat că Ottawa nu a discutat cu Washingtonul despre distribuirea acestui ajutorul umanitar Cubei. „Aceasta este politica externă a Canadei şi ne concentrăm asupra situaţiei umanitare.”

În ceea ce privește SUA, oficialii de la Casa Albă au informat că petrolul ce provine din Venezuela poate să reintre în Cuba, dar în anumite condiții. Tranzacţiile să nu fie făcute pentru profitul regimului de la Havana, ci al poporului cubanez.

Undă verde pentru petrol

Serviciul responsabil de sancţiunile economice din cadrul Ministerului american al Finanţelor a publicat o notă pe site-ul său în care se declară înclinat „să pună în aplicare o politică de acordare a licenţelor” actorilor care doresc să vândă în Cuba petrolul provenit din Venezuela.

Instituţia a spus, în contextul unei vizite oficiale a secretarului de stat Marco Rubio în Caraibe, că aceasta ar fi o măsură de sprijin şi solidaritate cu poporul cubanez, în timp ce insula suferă de pe urma blocadei energetice instituite în ianuarie de SUA.

