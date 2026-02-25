Ce ar fi urmărit, de fapt, Epstein. Jurnalistul Mirel Curea a explicat implicarea fostului prinț Andrew. Contrapunct EVZ 

Jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea, alături de colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru, au discutat, într-o nouă ediție a podcastului „Contrapunct”, despre desecretizarea dosarelor Epstein, dar și despre implicarea președintelui american Donald Trump. „E mai mult decât factor de presiune deja”, a afirmat Dan Andronic.

Dan Andronic a declarat că dosarele ar reprezenta mai mult decât un simplu factor de presiune. „E mai mult decât un factor de presiune deja, pentru că chiar azi dimineața am auzit și acum am căutat, am găsit sursa. PBS-ul, care este Public Broadcast System, spune că o investigație proprie a scos în evidență faptul că din dosarele Epstein au fost scoase o mulțime de documente care îl menționau pe Trump”, a explicat acesta.

„Nici o problemă, astea ies la iveală. Deocamdată pisica Epstein mănâncă bubițe englezești. Ați văzut ce se întâmplă în Anglia? De zile mari”, a completat Colonelul (r) Păcuraru.

Întrebat de Dan Andronic ce anume i-a atras atenția asupra subiectului, Mirel Curea a afirmat că, încă de la început, a avut senzația că un scandal de o asemenea amploare nu putea exista fără o motivație care ține de spionaj.

„Am avut senzația din capul locului: nu se poate cu un scandal sexual de o asemenea amploare să n-aibă o motivație care ține de spionaj. Bineînțeles, știind salonul Kitty al nemților și știind că o metodă minunată, una dintre cele mai eficiente metode de recrutare și de dirijare a unui agent, este asta cu capcana cu miere, cu slăbiciunea sexuală. Am avut în România șef de serviciu de informații, recrutat de un serviciu străin, pe bază de material compromițător: obiceiuri sexuale. Te ține legal de nu ai aer. Și atunci am plecat de la premisa asta și am căutat. Prea se desecretizau niște documente care să indigneze la primul sentiment populația. Sigur, e oripilant, pedofilie, prostituție, tinere atrase în capcană”, a explicat Mirel Curea.

„Asta a fost în primele zile și după aceea imediat s-a ajuns la Official Secrets Act. Adică la deconspirarea de documente secretare”, a completat Colonelul (r) Păcuraru.

Potrivit jurnalistului Mirel Curea, întrebarea centrală era ce urmărea, de fapt, Epstein. Acesta a afirmat că identificat date potrivit cărora fostul prinț Andrew i-ar fi transmis lui Epstein un raport guvernamental clasificat top secret, întocmit de echipa de reconstrucție din Helmand, provincie din Afganistan.

„Una dintre datele pe care le-am găsit e că prințul Andrew i-a trimis lui Epstein un raport guvernamental clasificat top secret, pregătit de echipa de reconstrucție din Helmand, care este una dintre provinciile Afganistanului. În plan erau detaliate zăcămintele minerale de mare valoare: aur, uraniu, toriu, rezerve de petrol și gaze. Prințul Andrew a avut acces la documentările astea în calitate de înalt însărcinat al Guvernului Marii Britanii, trimis special al Marii Britanii pentru Comerț și Investiții. Anchetatorii britanici, în baza documentelor trimise de anchetatorii americani, au descoperit urme financiare care leagă firmele de consultanță a lui Epstein de entități offshore paravan pentru mari companii miniere de stat chineze”, a explicat acesta.

El a adăugat: „Raportul despre uraniu și iridium din Helmand le-a oferit acestor entități offshore coordonate exacte pentru a negocia concesiuni miniere, cu mult înaintea companiilor occidentale. Asta mi s-a părut senzațional, imediat ce a început retragerea militară a SUA din Afganistan. China deține deja un monopol quasi total al pământurilor de acolo”.