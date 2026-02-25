Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut în culise. Contrapunc EVZ

Într-o nouă ediție a podcastului „Contrapunct”, jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea, alături de colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru, au analizat discursul lui Donald Trump privind starea națiunii și evoluțiile politice din Statele Unite. Unul dintre momentele centrale ale discuției a fost afirmația colonelului Păcuraru potrivit căreia „lui Trump i s-a arătat pisica”.

Dialogul a pornit de la caracterizarea discursului susținut de liderul american. Dan Andronic a descris intervenția ca fiind un spectacol în stilul deja cunoscut al lui Trump.

„A avut și momentele lui de șoc. A decorat un veteran de război, o echipă de hockey, un căpitan care a condus un elicopter în operația de capturare a lui Maduro, s-a certat cu democrații, deci a făcut exact ceea ce îi place lui: show. În alea două ore și nu mai știu cât au făcut. Un show frumos și spumos.”

Tot Andronic a invocat reacțiile democraților și verificările ulterioare ale datelor economice din discurs.

„Bornele economice pe care el le-a identificat și pe care le-a prezentat ca fiind realizările sale sunt false. În sensul în care inflația este mai mare decât inflația din 2024. În sensul în care a spus că sunt stații de benzină care vând sub 2 dolari galonul de benzină. Au zis: da, este adevărat. Din 15.000 de stații care sunt monitorizate, doar 4 vindeau sub 2 dolari.”

Colonelul (r) Tudor Păcuraru a intervenit pentru a caracteriza tonul intervenției lui Trump.

„Discursul lui Trump mi s-a părut cuminte. Mă așteptam să fie cuminte, dar de data asta a fost foarte cuminte.”

El a explicat că liderul american a fost atent în reacțiile sale, inclusiv în raport cu decizia Curții Supreme privind tarifele.

„Acum a fost foarte atent. Și s-a scăpat într-un singur aspect, că ar merita un al treilea mandat. Asta e trimitere la Amendamentul 22 al Constituției Statelor Unite. În rest, a fost foarte cuminte. Un spectacol cuminte.”

În acest context, Dan Andronic l-a întrebat direct dacă i s-a părut că discursul conține elemente neobișnuite.

„V-a surprins ceva la el?”

Răspunsul colonelului a fost formulat într-o expresie metaforică.

„În afară de cumințenie, i s-a arătat pisica.”

Întrebat ce înseamnă această formulare, Păcuraru a detaliat.

„Pisica este un animal foarte drăguț, stă la mângâiat, se freacă de picioarele noastre, dar are 95% din patrimoniu genetic identic cu al tigrului. Așa și cu pisica americană. Din acel moment, domnul Trump a devenit foarte ascultător.”

Colonelul a susținut că această schimbare ar fi intervenit după o succesiune de evenimente politice și financiare. El a făcut referire la declarații atribuite lui Trump la Davos.

„Lucrurile au început când Donald Trump arunca buzduganul că se duce la Davos. Asta în decembrie anul trecut. Davos e bârlogul ăstora soroșiști. S-a dus acolo să-i ia de gât. Ajuns la Davos, a spus că sunt supraevaluate obligațiunile de stat ale Statelor Unite. A evocat posibilitatea ca nu toate să fie recunoscute de Trezorerie.”

Dan Andronic a intervenit pentru a explica ce reprezintă obligațiunile de stat.

„Obligațiunile de stat reprezintă titlurile în care poți să investești banii cu cea mai mare garanție, mai ales când vorbim de o țară AAA, cum sunt Statele Unite.”

Colonelul a continuat analiza sa.

„A evocat posibilitatea unui default parțial al Statelor Unite. A început să primească telefoane de la bănci, de la Rezerva Federală.”

Un alt moment menționat în studio a fost reapariția dosarului Epstein.

„Și a apărut dosarul Epstein.”

Dan Andronic a replicat:

„Păi Trump l-a desecretizat.”

Colonelul a continuat:

„A apărut în două etape. O parte a apărut și apoi a fost retrasă. Asta e pisica. Din acel moment, domnul Trump a devenit foarte ascultător.”

El a făcut referire și la o audiere în Congres.

„Când Pam Bondi a fost chemată în Congres și întrebată de ce a secretizat numele și de ce nu există acțiuni împotriva celor implicați, a răspuns indirect că nu poate da acele nume fiindcă ar arunca în aer administrația Trump.”

În interpretarea colonelului, acest episod a marcat o schimbare.

„Shift-ul a avut loc. Volanul e în mâna sistemului, a establishmentului.”

Colonelul Păcuraru a oferit și alte exemple pentru a susține ideea că „volanul” ar fi fost preluat de sistem.

„Trump l-a invitat pe Lukașenko. A venit cu avion oficial și i s-a refuzat intrarea, pentru că era sub sancțiuni. Asta arată că volanul e în alte mâini.”

Dan Andronic a intervenit:

„Pentru că era sub sancțiuni.”

Colonelul a confirmat explicația juridică, dar a insistat asupra interpretării sale.

„Exact.”

El a amintit și sentința Curții Supreme privind tarifele.

„Apoi a venit sentința Tribunalului Suprem privind tarifele. Dacă tarifele ar fi funcționat, lumea ar fi plină de taxe vamale.”

Colonelul a vorbit și despre deplasarea de forțe aeriene ale SUA în regiune.

„Acum au cea mai mare deplasare de mijloace aeriene de la 2003 încoace.”

Colonelul Păcuraru a subliniat că există două culoare aeriene.

„Pe Flight Radar se văd două brațe aeriene spre Iordania și Israel. Unul sudic, prin Aviano. Unul nordic, prin România. Realimentarea se face în spațiul aerian românesc, iar baza Mihail Kogălniceanu e garanția logistică.”