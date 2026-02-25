Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulgat o informație clasificată. Experiența colonelului (r) Păcuraru

Într-o nouă ediție a podcastului „Contrapunct”, jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea, alături de colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru, au dezbătut una dintre cele mai vechi și fascinante întrebări ale omenirii: există sau nu extratereștri? De la declarațiile fostului președinte american Barack Obama și reacția lui Donald Trump, până la teorii despre călătoria în timp, rapoarte guvernamentale și experiențe personale bizare, discuția a atins toate unghiurile sensibile ale subiectului.

Dan Andronic a deschis emisiunea cu întrebarea care, spune el, „bântuie societatea”: există extratereștri? „Societatea americană spune, dar cred că ne bântuiește și pe noi. Mai ales după ce l-am văzut pe fostul președinte Barack Obama”, a punctat jurnalistul.

El a reamintit un fragment devenit viral în care Obama afirmă că extratereștrii sunt reali, dar că el personal nu i-a văzut și că nu sunt ascunși în celebra bază Area 51, în deșert, loc despre care mulți cred că ar adăposti ființe extraterestre care colaborează cu americanii. „Nu există o asociație underground, nu există această conspirație enormă”, a fost ideea transmisă de fostul lider de la Casa Albă.

Declarația a stârnit numeroase reacții, însă cea mai importantă a venit din partea lui Donald Trump. Întrebat dacă a văzut vreo dovadă a existenței unor vizitatori non-umani pe Pământ, Trump a spus că Obama „a dat informații clasificate” și „nu ar trebui să facă asta”. „Nu știu dacă sunt reali sau nu, dar îmi pot spune că a adăugat informații clasificate. A făcut o greșeală gravă. Nu, eu nu am o opinie despre asta, eu nu mai vorbesc despre asta. Oamenii fac asta. Mulți oameni cred în el”, a declarat Trump.

Dan Andronic a analizat reacția lui Trump în două chei: „Varianta în care îl iau în serios și varianta în care cred că își bate joc de noi. Dar asta o să vedem împreună.” Jurnalistul a sugerat că fostul președinte ar fi putut ironiza situația, mai ales că răspunsul lui Obama fusese oferit într-un podcast, la o întrebare venită târziu în discuție, nu într-o emisiune dedicată fenomenului OZN.

„Dacă vă uitați din nou pe clip, o să vedeți că se străduiește să rămână serios, dar ochii râd. Și a divulgat o informație clasificată. Adică informația clasificată e și că există și că nu există”, a comentat Andronic.

Colonelul (r) Tudor Păcuraru a intervenit cu o perspectivă teologică: „Sunt fără doar și poate convins că există, fiindcă în urmă cu 10 ani Papa Francisc, fie iertat, a spus că și extratereștrii sunt fiii lui Dumnezeu.” Afirmația, susține el, are implicații serioase, deoarece Papa este, din punct de vedere dogmatic, infailibil. „Dacă a spus că sunt fiii lui Dumnezeu, înseamnă că sunt accesibili la mesajul mântuirii. Deci pot comunica cu noi.”

Mai mult, colonelul a adăugat, într-o notă ironică, că dacă „noaptea asta aterizează o farfurie zburătoare în jungla braziliană, primul telefon care sună e la Vatican. Următorul e la Mossad și al treilea abia la președintele Statelor Unite”.

Mirel Curea a evocat lecturile din adolescență, inclusiv lucrările lui Erich von Däniken, autor cunoscut pentru teoriile despre „astronauții antici”. El a amintit misterele construcției piramidelor și zidurile de la Machu Picchu, pe care le-a văzut personal în urmă cu doi ani. „Sunt pietrele alea, nu sunt perfect rectangulare, au contur foarte variat și se îmbucă perfect, astfel încât nu încape o lamă de bărbierit între ele. Așa ceva nu se poate prelucra decât computerizat, cu laser”, a spus Curea, mărturisind că nici ghidul local nu a oferit o explicație convingătoare.

Totuși, jurnalistul s-a declarat un „Toma necredinciosul”: „Nu știu, domnule, să văd și eu un extraterestru.”

În plan oficial, Andronic a amintit că Trump a anunțat pe social media că anumite agenții au început să identifice documente guvernamentale referitoare la viața extraterestră care ar putea fi făcute publice. Între mai 2023 și iunie 2024, potrivit unui raport guvernamental, au fost identificate 750 de incidente cu vehicule aeriene neidentificate.

Este citat și Sean Kirkpatrick, fost oficial guvernamental însărcinat cu investigarea fenomenelor OZN, care a avertizat că cei care se așteaptă la dovezi clare ale vieții extraterestre pe Pământ vor fi dezamăgiți. El a susținut că „multe dintre incidentele raportate sunt legate de programe secrete de apărare, experimente cu arme sau vehicule nedestinate publicității” și că indiferent ce va fi declasificat, nu va apărea o dovadă a existenței extratereștrilor.

Pe de altă parte, Federica Bianco, membră a unui grup de studiu al NASA, a declarat că probabilitatea ca omenirea să fie singura formă de viață tehnică din univers este „foarte mică”.

Discuția a atins și mărturiile piloților militari. Mirel Curea a subliniat credibilitatea acestora: „Sunt oameni serioși, știu cum arată un stol, cum arată un balon meteorologic. Nu se urcă nici beți, nici drogați în avion. Sunt martori de cea mai mare credibilitate.” Potrivit lui, mulți au raportat întâlniri bizare, dar evită să vorbească public de teamă să nu fie luați în derâdere.

Colonelul Păcuraru a confirmat că a trecut printr-o experiență personală stranie în mai 1990. A povestit că a avut un vis sincronizat cu soția sa, amândoi visând că „cineva vrea să intre în mintea lor”. La scurt timp, privind pe geam, a văzut „un obiect în formă de trabuc, ca o hârtie de aluminiu pârlită, care plutea la trei metri și jumătate deasupra trotuarului și a luat-o brusc la stânga, fără zgomot”.

Întrebarea pe care o ridică este dacă aceste apariții sunt cu adevărat extraterestre sau dacă ar putea fi „de-ai noștri”, fie din prezent, fie din viitor. El a invocat inclusiv un experiment realizat de cercetători chinezi, care ar fi reușit, la nivel cuantic, să readucă un sistem la starea inițială, o posibilă formă de „călătorie în timp” de câteva nanosecunde. „Nu cumva avem de-a face cu istoricii viitorului, curioși să vadă cum arăta nebunia secolului XXI?”, a întrebat el retoric.

Dezbaterea rămâne deschisă. Dan Andronic, Mirel Curea și colonelul (r) Tudor Păcuraru așteaptă cu „atenție și îngrijorare” eventualele declasificări promise de Trump, deși cel mai probabil, spun ei, nu va apărea nicio dovadă clară.